В то же время большинство стран готовы принимать украинских граждан. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

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Так, по словам Дмитрия Кулебы, 12 стран-членов Европейского Союза вообще не изменяли правила въезда для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка".

Я обещал еще до того, как нас исключили из зеленого списка, что украинские дипломаты будут делать все, чтобы сохранить возможность путешествовать. Из 27 стран ЕС 15 изменили правила, но сохранили условия для поездок вакцинированных украинцев. Остальные – 12 стран ЕС вообще не изменили никаких правил,

– заявил Кулеба.

То есть условия въезда остались такими же, как были до исключения Украины из "зеленого списка" ЕС.

Он также добавил, что МИД и дальше будет просить страны либо оставить все так, как есть, либо, если они будут менять правила, чтобы возможность путешествий сохранялась.

Скорее всего, речь идет о следующих странах:

Болгария;

Финляндия;

Германия;

Венгрия;

Италия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словения.

Глава МИД подчеркнул, что украинские сертификаты о вакцинации признают во всех странах ЕС. Кулеба сообщил, что в настоящее время они ведут переговоры о признании сертификатов с семью странами за пределами Европы.

Обратите внимание! Подробности об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.

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