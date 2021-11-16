Впрочем, впускать ли украинцев, решают сами страны. Итак, не отчаивайтесь, потому что многие государства все еще доступны для путешествий.

По состоянию на сегодняшний день, после исключения из "зеленого списка" ЕС, туристов из Украины готовы принимать 15 стран. Куда можно отправиться и при каких условиях – читайте дальше!

Актуально ЕС исключил Украину из "зеленого списка": что это значит для туристов

Какие страны остались открытыми для украинцев

Кипр

Как только стало известно об исключении Украины из "зеленого списка", Кипр объявил о сохранении условий для граждан Украины. Таким образом, Кипр стал первой страной, которая не изменила правила въезда для украинских граждан.

Сегодня для того, чтобы попасть на территорию Кипра, необходимо:

вакцинированным путешественникам предъявить сертификат о полной вакцинации;

путешественникам предъявить сертификат о полной вакцинации; невакцинированным – отрицательный результат ПЦР-теста до и по прибытии.

Основные регионы Кипра:

Лимассол;

Пафос;

Айа-Напа;

Ларнака;

Никкосия.

Очевидно, что на остров Кипр отправляются для пляжного отдыха. Однако здесь есть множество интересных локаций, которые стоит посетить.

Эстония

Это уже вторая страна Европы, которая приняла аналогичное решение.

В Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

Все невакцинированные могут прибыть в Эстонию только по уважительной причине. Если украинцы получили разрешение на въезд, должны предъявить ПЦР-тест или экспресс-тест на антитела. Однако даже при отрицательном результате теста придется отправиться на 10-дневный карантин.

Туристические города Эстонии:

Таллин;

Нарва;

Тарту;

Пярну;

Раквере.

Хорватия

Одновременно с Эстонией не усиливать условия въезда для украинских граждан решила и Хорватия.

Туристы могут предоставить для въезда один из следующих документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов;

сертификат о вакцинации двумя дозами вакцин, используемых в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson & Johnson, Sputnik V);

медицинская справка о перенесенном COVID-19 и одной дозе вакцины в течение шести месяцев от заражения вирусом;

положительный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, что подтверждает, что лицо излечилось от вирусной инфекции.

В противном случае лицо отправится на 10 дней самоизоляции.

Самые интересные хорватские города, кроме Дубровника:

Загреб;

Сплит;

Задар;

Ровинь;

Хум.

Нидерланды

Следующей страной, разрешившей путешествия для полностью вакцинированных граждан Украины, стали Нидерланды.

Узнайте условия въезда Только одно дополнительное требование: Нидерланды сохранили возможность путешествий для украинцев

Нидерланды – это не только Амстердам!

Интересные города страны:

Роттердам;

Мидделбург;

Наарден;

Гаага;

Делфт.

Австрия

Также сохранила полноценный безвизовый въезд для полностью вакцинированных украинцев. Прибывшим не нужно регистрироваться и проходить карантин.

При этом другим туристам разрешен въезд с регистрацией (Pre-Travel-Clearance – PTC), ПЦР-тестом и 10 дневным карантином. Самоизоляция может быть приостановлена ​​при предъявлении отрицательного теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Самые популярные города, в которых немало интересных локаций:

Вена;

Зальцбург;

Грац;

Инсбрук;

Линц;

Клагенфурт-ам-Вертерзе.

Чехия

Как и вышеупомянутые страны, Чехия тоже остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев. При тех же условиях, что и раньше – сертификат о вакцинации.

До начала поездки туристам нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/.

Невакцинированные украинцы не могут попасть в страну без уважительной причины.

Самые красивые города Чехии, которые стоит увидеть:

Прага;

Чески-Крумлов;

Ческе-Будеёвице;

Брно;

Плзень;

Острова.

Дания

Если давно мечтали отправиться на Скандинавский полуостров, можете сделать это прямо сейчас – Дания также сохранила полноценный безвизовый въезд для вакцинированных граждан Украины.

В случае отсутствия сертификата COVID, вы должны сделать ПЦР-тест в течение 24 часов после прибытия в Данию и пройти 10-дневную самоизоляцию. Карантин можно прекратить, проведя тест на четвертый день после въезда.

Также въезд в Данию разрешается гражданам, которые не были вакцинированы, но уже переболели коронавирусной болезнью.

Пять крупнейших городов Дании, в которые обычно направляются гости:

Копенгаген;

Орхус;

Оденсе;

Ольборг;

Фредериксберг.

Бельгия

Сразу после оглашения решения ЕС об исключении Украины из "зеленого списка", 9 ноября Бельгия исключила Украину из перечня государств, гражданам которых разрешен въезд без "уважительной цели", даже при наличии сертификата о вакцинации.

Однако уже на следующий день стало известно, что страна все же разрешит въезд вакцинированным гражданам Украины.

Кроме того, нужно заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

Интересно ЕС обновил список самых опасных стран для путешествий Города, которые стоит посетить, путешествуя по Бельгии: Брюссель;

Брюгге;

Гент;

Намюр;

Монс;

Шарлеруа. Польша Вакцинированные туристы могут въезжать в страну при наличии сертификата о вакцинации (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson&Jonson) – электронный документ в "Дія" или бумажный аналог. Также можно предоставить документ о выздоровлении от COVID-19. Для невакцинированных украинцев предусмотрена 10-дневная самоизоляция, которую можно сократить, сделав ПЦР-тест не раньше 7-го дня пребывания. Самые популярные туристические города Польши: Краков;

Варшава;

Вроцлав;

Гданьск. Ирландия 10-й открытой страной для украинцев стала Ирландия. Режим въезда остается неизменным – по ирландской визе. Турист может попасть на территорию страны при условии полной вакцинации, сертификата об выздоровлении или отрицательного ПЦР-теста. При этом тест на антиген – не дает право на въезд в Ирландию. Обязательные для посещения города Ирландии: Дублин;

Корк;

Уотерфорд;

Голуэй;

Лимерик. Швеция Граждане Украины также могут путешествовать в Швецию. Имеющие цифровой COVID-сертификат, выданный в Украине, освобождаются от требования отрицательного ПЦР-теста. В то же время, украинцы, у которых отсутствует цифровой COVID-сертификат Украины, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия. Самые интересные города Швеции: Стокгольм;

Гетеборг;

Эребра;

Уппсала;

Бурос. Франция Франция решила не запрещать украинцам совершать путешествия. Впрочем, въезд разрешили только полностью вакцинированным (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson). Также перед въездом нужно заполнить заявление об отсутствии симптомов и контактов с заболевшими. Лица, не прошедшие полный курс вакцинации, могут въезжать в страну только при "насущной нужде". Must-visit города Франции: Париж;

Ницца;

Канны;

Страсбург;

Лилль;

Мон-Сен-Мишель. Обратите внимание Из Киева в Ниццу и Париж от 34 евро: SkyUp устроил распродажу билетов Словакия Вакцинированные граждане Украины, которые перед въездом регистрируются на сайте, освобождаются от самоизоляции. В то же время невакцинированные лица после регистрации обязаны пройти самоизоляцию сроком 14 дней. Карантин можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного на 5-й день. Самые красивые города Словакии: Банская Штявница;

Комарно;

Модры Камень;

Сколица;

Терхова. Испания Это 13 страна, которая не закрыла границы для граждан Украины. С 15 ноября украинцы должны предоставить один из следующих документов: справку о получении полного курса вакцинации от СOVID-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения;

диагностическую справку (негативный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или тест на антиген за 48 часов до въезда);

справку о выздоровлении, которая будет признаваться в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования. Также обязательным остается заполнение формуляра санитарного контроля. Туристы должны получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в Испанию. Города Испании, которые заслуживают вашего внимания: Мадрид;

Барселона;

Толедо;

Кордовы;

Валенсия;

Мальорка. Греция Еще одна страна ЕС, оставшаяся открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать к ней при тех же условиях, что и раньше: заполненная форма PLF за 24 часа до въезда. Подтверждение QR-кода, которое придет на электронную почту, считается необходимым проездным документом;

справка о вакцинации старше 14 дней в приложении "Действие" или напечатанный сертификат с портала "Действие";

или ПЦР-тест не старше 72 часов или экспресс-тестирование на антиген за 48 часов;

или справка о перенесенном заболевании, положительный ПЦР-тест или тест на антитела. Самые популярные города Греции: Афины;

Салоники;

Патры;

Пирей;

Ларисса. Латвия Латвия поддержала инициативу других стран и разрешила въезд украинцам. Перед прибытием необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv. Въезд в Латвийскую Республику без уважительной причины, в частности с целью туризма, разрешен полностью вакцинированным гражданам Украины. Они не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии. Города Латвии, которые следует посетить: Рига;

Лиепая;

Юрмала;

Резекнет;

Даугавпилс.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"