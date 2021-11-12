В то же время многие страны все еще доступны для путешествий украинских граждан, в том числе Испания и Греция. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Актуально Для украинских туристов остались открытыми уже 12 стран: кто пополнил список

Испания стала 13 страной, которая не будет закрывать границы для граждан Украины.

Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября,

– заметил Кулеба.

По его словам, до 14 ноября включительно поездки в Испанию по-прежнему возможны без предоставления каких-либо документов, содержащих информацию о коронавирусе, при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля.

Однако уже с 15 ноября украинцы должны предоставить один из следующих документов:

справку о получении полного курса вакцинации от СOVID-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения;

диагностическую справку (негативный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или тест на антиген за 48 часов до въезда);

справку о выздоровлении, которая будет признаваться в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования.

Также обязательным остается заполнение формуляра санитарного контроля.

Туристы должны получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытию в Испанию.

Кроме того, еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать к ней при тех же условиях, что и раньше.

Внимание! Евросоюз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать ли украинцев, каждая страна решает индивидуально. О том, какие государства остаются открытыми – читайте в материале!