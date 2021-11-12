Водночас чимало країн все ще доступні для подорожей українських громадян, зокрема Іспанія. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Іспанія стала 13-ю країною, яка не закриватиме кордони для громадян України.

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15 листопада,

– зауважив Кулеба.

За його словами, до 14 листопада включно поїздки до Іспанії, як і раніше, можливі без надання будь-яких документів, які містять інформацію про коронавірус, за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.

Однак, вже з 15 листопада українці мають надати один із наступних документів:

довідку про отримання повного курсу вакцинації від СOVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

діагностичну довідку (негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в'їзду або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);

довідку про одужання, що визнаватиметься протягом 180 днів та після спливу 11 днів від дня отримання першого позитивного тестування.

Також обов'язковим залишається заповнення формуляра санітарного контролю.

Крім того, туристи мають отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.