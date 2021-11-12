Є все ж ті, що готові приймати українців, зокрема Словаччина. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

До теми Ірландія та Швеція не закриватимуться для подорожей українців, – МЗС

Словацька Республіка стала 12-ю країною, яка не закриватиме кордони для громадян України.

Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації,

– зауважив Кулеба.

Він також підкреслив, що МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців.

За даними консульської служби МЗС України, з 11 листопада 2021 року Словаччина застосовує щодо громадян України на своїх зовнішніх кордонах Рекомендацію Ради Європи про тимчасове обмеження поїздок до ЄС, які не є необхідними.

Українцям, які мають намір здійснити приватну або туристичну поїздку до Словаччини буде відмовлено у в'їзді, за винятком повністю вакцинованих осіб.

ЄС виключив Україну із зеленого списку

9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн – тепер буде важче потрапити у країни ЄС.

Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваність на коронавірус. Якщо ситуація з COVID-19 позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.

Однак це лише рекомендації. Тому кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.

Відзначимо, попри виключення, окрім Словаччини, в'їзд українським туристам дозволили ще 11 країн: Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія, Бельгія, Ірландія, Швеція та Франція.