Есть все же готовые принимать украинцев, в частности Латвия. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также Испания и Греция решили не закрываться для украинских туристов

Латвия стала 15 страной, которая не будет закрывать границы для граждан Украины.

Латвия остается открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше,

– заметил Кулеба.

Министр также добавил, что сохранение возможностей для путешествий граждан Украины – приоритет работы МИД.

Условия въезда в Латвию

По данным консульской службы МИД Украины, перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.

Въезд в Латвийскую Республику без уважительной причины, в том числе с целью туризма разрешен гражданам Украины, имеющим:

COVID-сертификаты о полной вакцинации стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;

COVID-сертификаты о полной вакцинации с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике.

Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Внимание! Евросоюз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать ли украинцев, каждая страна решает индивидуально. В настоящее время 15 стран готовы принимать туристов из Украины: Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания, Бельгия, Ирландия, Швеция, Франция, Словакия, Испания, Греция и Латвия.