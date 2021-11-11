Однако есть страны, которые все же готовы принимать украинцев, включая Ирландию и Швецию. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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По словам министра, Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев.
Условия – полная вакцинация, сертификат об выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест,
– заметил Кулеба.
Он также напомнил, что по-прежнему для поездки в Ирландию необходимо иметь визу.
Кроме того, при наличии полной вакцинации или негативного теста, для украинцев осталась открытой еще одна страна – Швеция.
ЕС исключил Украину из зеленого списка
9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.
Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.
Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.