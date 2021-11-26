Дешевые авиабилеты можно забронировать на сайте Ryanair или на поисковиках Kiwi, аvia.lowcost.ua или skysсanner.
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Черная пятница в Ryanair: второй билет в подарок
Так, пассажирам предлагают купить один билет и получить второй в подарок. Предложение действует, если бронирование осуществляется для двух и более пассажиров.
Самые дешевые билеты на двоих стоят от 21 евро в обе стороны – билет на одного в одну сторону стоит от 5,25 евро.
В стоимости только маленькая ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Акционные направления
Из Киева:
- Катовице;
- Быдгощ;
- Варшава Модлин;
- Гданьск;
- Познань;
- Вроцлав;
- Братислава;
- Краков;
- Вильнюс;
- София;
- Венеция-Тревизо;
- Милан-Бергамо;
- Турин;
- Дюссельдорф-Веце;
- Карлсруэ / Баден-Баден:
- Рига;
- Франкфурт-Хан;
- Берлин-Бранденбург;
- Вена;
- Болонья;
- Неаполь;
- Пафос;
- Рим-Фьюмичино;
- Афины.
Из Львова:
- Будапешт;
- Вроцлав;
- Варшава Модлин;
- Краков;
- Дюссельдорф-Веце;
- Познань;
- Каунас;
- Барри;
- Турин;
- Мемминген;
- Неаполь;
- Венеция-Тревизо;
- Палермо;
- Пиза;
- Рига;
- Лондон-Станстед;
- Болонья;
- Милан-Бергамо.
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Из Харькова:
- Краков;
- Варшава Модлин;
- Вильнюс;
- Будапешт;
- Познань.
Из Одессы:
- Вроцлав;
- Катовице;
- Гданьск;
- Будапешт;
- Познань;
- Краков;
- Берлин-Бранденбург;
- Дюссельдорф-Веце;
- Милан-Бергамо;
- Болонья;
- Рим-Фьюмичино.
ЕС исключил Украину из "зеленого списка"
Перед тем как отправляться в путешествие, следует проверять условия въезда для украинцев в конкретную страну, ведь 9 ноября Украину исключили из зеленого списка стран ЕС.
Однако каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения. Так что, несмотря на исключение, въезд украинским туристам позволило немало государств. Куда можно отправиться и при каких условиях – читайте в материале!