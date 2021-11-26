Дешевые авиабилеты можно забронировать на сайте Ryanair или на поисковиках Kiwi, аvia.lowcost.ua или skysсanner.

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Черная пятница в Ryanair: второй билет в подарок

Так, пассажирам предлагают купить один билет и получить второй в подарок. Предложение действует, если бронирование осуществляется для двух и более пассажиров.

Самые дешевые билеты на двоих стоят от 21 евро в обе стороны – билет на одного в одну сторону стоит от 5,25 евро.

В стоимости только маленькая ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Акционные направления

Из Киева:

  • Катовице;
  • Быдгощ;
  • Варшава Модлин;
  • Гданьск;
  • Познань;
  • Вроцлав;
  • Братислава;
  • Краков;
  • Вильнюс;
  • София;
  • Венеция-Тревизо;
  • Милан-Бергамо;
  • Турин;
  • Дюссельдорф-Веце;
  • Карлсруэ / Баден-Баден:
  • Рига;
  • Франкфурт-Хан;
  • Берлин-Бранденбург;
  • Вена;
  • Болонья;
  • Неаполь;
  • Пафос;
  • Рим-Фьюмичино;
  • Афины.

Из Львова:

  • Будапешт;
  • Вроцлав;
  • Варшава Модлин;
  • Краков;
  • Дюссельдорф-Веце;
  • Познань;
  • Каунас;
  • Барри;
  • Турин;
  • Мемминген;
  • Неаполь;
  • Венеция-Тревизо;
  • Палермо;
  • Пиза;
  • Рига;
  • Лондон-Станстед;
  • Болонья;
  • Милан-Бергамо.

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Из Харькова:

  • Краков;
  • Варшава Модлин;
  • Вильнюс;
  • Будапешт;
  • Познань.

Из Одессы:

  • Вроцлав;
  • Катовице;
  • Гданьск;
  • Будапешт;
  • Познань;
  • Краков;
  • Берлин-Бранденбург;
  • Дюссельдорф-Веце;
  • Милан-Бергамо;
  • Болонья;
  • Рим-Фьюмичино.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Перед тем как отправляться в путешествие, следует проверять условия въезда для украинцев в конкретную страну, ведь 9 ноября Украину исключили из зеленого списка стран ЕС.

Однако каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения. Так что, несмотря на исключение, въезд украинским туристам позволило немало государств. Куда можно отправиться и при каких условиях – читайте в материале!