У майбутньому авіакомпанія планує збільшити частоту польотів до трьох, а згодом і до чотирьох разів на тиждень – у вівторок, середу, четвер і неділю. Також SkyUp планує розширити список локації з яких можна вилетіти до Тель-Авіва.
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З яких українських міст анонсували рейси
Як повідомляють у SkyUp, від 15 грудня 2021 року окрім Києва до Тель-Авіва також можна буде вилетіти з Одеси, рейси здійснюватимуться щосереди.
З 31 березня 2022 року заплановані рейси зі Львова, а з 26 травня 2022 року – з Харкова.
Скільки коштують квитки
SkyUp здійснив перший рейс до Тель-Авіва / Фото unsplash
Квитки вже можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється в залежності від міста вильоту:
- Київ – Тель-Авів від 1738 гривень.
- Тель-Авів – Київ від 2018 гривень.
- Одеса – Тель-Авів від 1299 гривень.
- Тель-Авів – Одеса від 1480 гривень.
Правила в’їзду в Ізраїль:
З 1 листопада на територію Ізраїлю можуть в'їхати іноземні туристи, які:
- не перебували у "червоній" країні за 14 днів до прильоту в Ізраїль;
- щеплені вакциною, визнаною ВООЗ;
- здали ПЛР-тест щонайбільше за 72 години до відправлення та додатковий ПЛР-тест тест по прибуттю.