Права надані з 24 листопада на необмежений термін. Про це свідчить наказ Державіаслужби України від 22 листопада №1824.

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Bees Airline дозволили літати із Києва до Запоріжжя

Так, в системі бронювання Bees з'явилися квитки на новий напрямок, але лише на дві дати: виліт з Києва 24 листопада та повернення із Запоріжжя 26 листопада.

Вартість квитків розпочинається від 800 гривень в один бік та від 1 603 гривні в обидва.

Найдешевші квитки передбачають тільки ручну поклажу з габаритами до 55х40х23 сантиметрів та вагою до 7 кілограмів.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті Bees Airline, або на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, kiwi, чи skyscanner.

Увага! Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що перевізник виконуватиме рейси за цими напрямками.

Відзначимо, інша українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка нещодавно вийшла на авіаринок, 21 листопада виконала свій перший регулярний рейс – з Києва до Запоріжжя.

Водночас Bees Airline здійснює польоти ще за двома внутрішніми напрямками: Київ – Львів та Київ – Одеса.