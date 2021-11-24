Права предоставлены с 24 ноября на неограниченный срок. Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы от 22 ноября №1824.

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Bees Airline разрешили летать из Киева в Запорожье

Так, в системе бронирования Bees появились билеты на новое направление, но всего на две даты: вылет из Киева 24 ноября и возвращение из Запорожья 26 ноября.

Стоимость билетов начинается от 800 гривен в одну сторону и от 1 603 гривны в обе.

Дешевые билеты предусматривают только ручную кладь с габаритами до 55х40х23 сантиметров и весом до 7 килограммов.

Билеты можно забронировать на официальном сайте Bees Airline, или на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, kiwi или skyscanner.

Внимание! Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что перевозчик будет выполнять рейсы по этим направлениям.

Отметим, другая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, недавно вышедшая на авиарынок, 21 ноября выполнила свой первый регулярный рейс – из Киева в Запорожье.

В то же время Bees Airline совершает полеты еще по двум внутренним направлениям: Киев – Львов и Киев – Одесса.