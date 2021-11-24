Про це стало відомо із трансляції засідання уряду за 24 листопада. Авіаперевізники отримають кошти, зокрема, за витрати на лізинг, авіаційне паливо, зарплату для інженерного і льотного персоналу.
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Кошти компенсуватимуть за здійснення евакуаційних рейсів у період першої хвилі пандемії COVID-19 у 2020 році.
Кабмін затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування видатків українських авіаперевізників у період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання розповсюдженню COVID-19,
– зазначив Гончаренко.
На реалізацію програму передбачено 104 мільйони гривень. Зокрема, буде повернено гроші за витрати авіакомпаній, які надсилали порожні рейси з України.
Кошти компенсують за:
- аеропортні збори в аеропорту вильоту;
- аеронавігаційні збори;
- авіаційне паливо;
- заробітну плату інженерного та льотного персоналу;
- витрати на лізинг повітряного судна;
- авіаційне страхування.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, кошти будуть виплачені авіаперевізникам протягом кількох тижнів.