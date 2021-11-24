Об этом стало известно по трансляции заседания правительства за 24 ноября. Авиаперевозчики получат средства, в частности за расходы на лизинг, авиационное топливо, зарплату для инженерного и летного персонала.

Читайте Куда поехать, чтобы ощутить силу природы: список локаций с "характером"

Средства будут компенсироваться за осуществление эвакуационных рейсов в период первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году.

Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков в период введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения COVID-19,

– отметил Гончаренко.

На реализацию программы предусмотрено 104 миллиона гривен. В частности, будут возвращены деньги за расходы авиакомпаний, присылавших пустые рейсы из Украины.

Средства компенсируют за:

аэропортовые сборы в аэропорту вылета;

аэронавигационное собрание;

авиационное топливо;

заработная плата инженерного и летного персонала;

расходы по лизингу воздушного судна;

авиационное страхование.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, средства будут выплачены авиаперевозчикам в течение нескольких недель.