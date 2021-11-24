Об этом стало известно по трансляции заседания правительства за 24 ноября. Авиаперевозчики получат средства, в частности за расходы на лизинг, авиационное топливо, зарплату для инженерного и летного персонала.
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Средства будут компенсироваться за осуществление эвакуационных рейсов в период первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году.
Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков в период введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения COVID-19,
– отметил Гончаренко.
На реализацию программы предусмотрено 104 миллиона гривен. В частности, будут возвращены деньги за расходы авиакомпаний, присылавших пустые рейсы из Украины.
Средства компенсируют за:
- аэропортовые сборы в аэропорту вылета;
- аэронавигационное собрание;
- авиационное топливо;
- заработная плата инженерного и летного персонала;
- расходы по лизингу воздушного судна;
- авиационное страхование.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, средства будут выплачены авиаперевозчикам в течение нескольких недель.