Польща змінила вимоги для авіапасажирів: що тепер зобов'язані робити туристи
18 липня 2021 , 09:02Читать новость на русском
Джерело:твітер Посольства України у Польщі
Влада Польщі прийняла рішення запровадити додаткові умови для осіб, які прибувають в країну авіатранспортом. Нововведення почали діяти з 17 липня.
Тепер кожен пасажир повинен заповнювати карту місцеперебування мандрівника в електронному вигляді. Це потрібно зробити до вильоту у Польщу.
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Від 17 липня 2021 року усі особи, що прилітають до Польщі, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді, – йдеться у повідомленні.
У карті необхідно вказати:
- назву країни, звідки почалася подорож;
- номер рейсу;
- дату прибуття;
- ім'я та прізвище;
- документ, що посвідчує особу;
- контактні дані (телефон, адресу електронної пошти);
- адреси всіх місць, де маєте намір зупинятися протягом 14 днів перебування у Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку);
- інформацію, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Наголошується, що нові вимоги стосуються винятково тих осіб, які подорожують літаком.Зверніть увагу! Необхідний формуляр за посиланням.
Що з умовами в інших країнах
- Уряд Хорватії дозволив в'їзд українцям. Тепер туристи можуть потрапити на відпочинок без пояснення причини перетину кордону, але є певні умови;
- Маврикій – один з найпопулярніших островів Індійського океану, оголосив про відкриття кордонів для туристів, зокрема з України;
- Словенія оновила умови в'їзду. Мандрівники з усього світу мають можливість в'їхати на територію цієї балканської країни;
- Натомість Ізраїль повернув вимогу карантину для туристів, а Мальта вирішила закрити кордони для невакцинованих мандрівників;
- Уряд Таїланду прийняв рішення посилити карантин через ріст захворюваності на COVID-19.