Де побачити недооцінене місто з понад 8000-річною історією?
Пловдив у Болгарії – це одне з найстаріших міст світу, дивує туристів своєю історією та римськими руїнами, залишаючись напрочуд недооціненим на європейській туристичній мапі. За словами подорожніх-блогерів Midlife Travel Tales, місто заслуговує бути у топі списку для відвідування Європи. Пловдив описують як "скарбницю натхнення", яка здатна захопити серце і викликати подив, чому раніше його не помічали.
Пловдив у Болгарії / фото Canva
Старе місто вражає збереженими будинками пастельних кольорів, брукованими провулками та творчим районом Капана: лабіринтом вузьких вулиць з галереями, ремісничими майстернями, кафе, ресторанами та активним нічним життям.
Місто має давню історію: археологічні знахідки свідчать, що його заснували ще в 7-му тисячолітті до нашої ери, що робить Пловдив старшим за Афіни та Рим. Під римським правлінням воно стало важливим перехрестям імперії на Via Militaris.
Римські руїни, включно з Римським театром, залишаються частиною повсякденного життя міста та використовуються для концертів і фестивалів. Вражають також залишки стародавнього римського стадіону та Стародавній Форум: колись центр громадського життя.
Платформа TripAdvisor поділилась ще одними цікавими локаціями у Пловдиві, які варто відвідати:
- Етнографічний музей – цікава будівля з експозиціями болгарського побуту та культури.
Етнографічний музей / фото TripAdvisor
- Парк Цар Симеон – мальовничий парк із знаменитими співаючими фонтанами.
- Пам'ятник Альоша – символ міста на пагорбі з чудовим видом на Пловдив.
- Мала Базиліка Філіппополіса – археологічна пам'ятка з мозаїками пізньоантичної епохи.
- Мечеть Джумайя – красива мусульманська мечеть із цікавою архітектурою.
Що цікавого побачити у Болгарії?
Ми вже розповідали про вигідний напрямок Європи для катання на лижах, і це Болгарія. Експерт з подорожей рекомендує курорт Бансько, як найкраще місце для гірськолижного відпочинку з оптимальним співвідношенням ціни та якості.
Або ж, дізнайтесь про найкращі напрямки для відпочинку 2026, де Болгарія увійшла в топ рейтингів. Вона стає популярною для недорогої пляжної відпустки. В країні покращуються готелі, а пляжі залишаються бездоганними.