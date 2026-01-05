Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Де побачити недооцінене місто з понад 8000-річною історією?

Пловдив у Болгарії – це одне з найстаріших міст світу, дивує туристів своєю історією та римськими руїнами, залишаючись напрочуд недооціненим на європейській туристичній мапі. За словами подорожніх-блогерів Midlife Travel Tales, місто заслуговує бути у топі списку для відвідування Європи. Пловдив описують як "скарбницю натхнення", яка здатна захопити серце і викликати подив, чому раніше його не помічали.

Пловдив у Болгарії / фото Canva

Старе місто вражає збереженими будинками пастельних кольорів, брукованими провулками та творчим районом Капана: лабіринтом вузьких вулиць з галереями, ремісничими майстернями, кафе, ресторанами та активним нічним життям.

Місто має давню історію: археологічні знахідки свідчать, що його заснували ще в 7-му тисячолітті до нашої ери, що робить Пловдив старшим за Афіни та Рим. Під римським правлінням воно стало важливим перехрестям імперії на Via Militaris.

Римські руїни, включно з Римським театром, залишаються частиною повсякденного життя міста та використовуються для концертів і фестивалів. Вражають також залишки стародавнього римського стадіону та Стародавній Форум: колись центр громадського життя.

Платформа TripAdvisor поділилась ще одними цікавими локаціями у Пловдиві, які варто відвідати:

Етнографічний музей – цікава будівля з експозиціями болгарського побуту та культури.



Етнографічний музей / фото TripAdvisor

Парк Цар Симеон – мальовничий парк із знаменитими співаючими фонтанами.

Пам'ятник Альоша – символ міста на пагорбі з чудовим видом на Пловдив.

– символ міста на пагорбі з чудовим видом на Пловдив. Мала Базиліка Філіппополіса – археологічна пам'ятка з мозаїками пізньоантичної епохи.

– археологічна пам'ятка з мозаїками пізньоантичної епохи. Мечеть Джумайя – красива мусульманська мечеть із цікавою архітектурою.

Що цікавого побачити у Болгарії?