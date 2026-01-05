Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.
Смотрите также Португалия имеет "тайное королевство", которое названо одной из самых красивых локаций мира
Где увидеть недооцененный город с более чем 8000-летней историей?
Пловдив в Болгарии – это один из старейших городов мира, удивляет туристов своей историей и римскими руинами, оставаясь удивительно недооцененным на европейской туристической карте. По словам путевых-блогеров Midlife Travel Tales, город заслуживает быть в топе списка для посещения Европы. Пловдив описывают как "сокровищницу вдохновения", которая способна захватить сердце и вызвать удивление, почему раньше его не замечали.
Пловдив в Болгарии / фото Canva
Старый город поражает сохраненными домами пастельных цветов, мощеными переулками и творческим районом Капана: лабиринтом узких улиц с галереями, ремесленными мастерскими, кафе, ресторанами и активной ночной жизнью.
Город имеет древнюю историю: археологические находки свидетельствуют, что его основали еще в 7-м тысячелетии до нашей эры, что делает Пловдив старше Афин и Рима. Под римским правлением он стал важным перекрестком империи на Via Militaris.
Римские руины, включая Римский театр, остаются частью повседневной жизни города и используются для концертов и фестивалей. Впечатляют также остатки древнего римского стадиона и Древний Форум: когда-то центр общественной жизни.
Смотрите также Малоизвестный город Италии, которая поражает красотой и значительно дешевле Рима
Платформа TripAdvisor поделилась еще одними интересными локациями в Пловдиве, которые стоит посетить:
- Этнографический музей – интересное здание с экспозициями болгарского быта и культуры.
Этнографический музей / фото TripAdvisor
- Парк Царь Симеон – живописный парк со знаменитыми поющими фонтанами.
- Памятник Алеша – символ города на холме с прекрасным видом на Пловдив.
- Малая Базилика Филиппополиса – археологический памятник с мозаиками позднеантичной эпохи.
- Мечеть Джумайя – красивая мусульманская мечеть с интересной архитектурой.
Что интересного увидеть в Болгарии?
Мы уже рассказывали о выгодном направлении Европы для катания на лыжах, и это Болгария. Эксперт по путешествиям рекомендует курорт Банско, как лучшее место для горнолыжного отдыха с оптимальным соотношением цены и качества.
Или же, узнайте о лучших направлениях для отдыха 2026, где Болгария вошла в топ рейтингов. Она становится популярной для недорогого пляжного отпуска. В стране улучшаются отели, а пляжи остаются безупречными.