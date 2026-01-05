Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Где увидеть недооцененный город с более чем 8000-летней историей?

Пловдив в Болгарии – это один из старейших городов мира, удивляет туристов своей историей и римскими руинами, оставаясь удивительно недооцененным на европейской туристической карте. По словам путевых-блогеров Midlife Travel Tales, город заслуживает быть в топе списка для посещения Европы. Пловдив описывают как "сокровищницу вдохновения", которая способна захватить сердце и вызвать удивление, почему раньше его не замечали.

Пловдив в Болгарии / фото Canva

Старый город поражает сохраненными домами пастельных цветов, мощеными переулками и творческим районом Капана: лабиринтом узких улиц с галереями, ремесленными мастерскими, кафе, ресторанами и активной ночной жизнью.

Город имеет древнюю историю: археологические находки свидетельствуют, что его основали еще в 7-м тысячелетии до нашей эры, что делает Пловдив старше Афин и Рима. Под римским правлением он стал важным перекрестком империи на Via Militaris.

Римские руины, включая Римский театр, остаются частью повседневной жизни города и используются для концертов и фестивалей. Впечатляют также остатки древнего римского стадиона и Древний Форум: когда-то центр общественной жизни.

Платформа TripAdvisor поделилась еще одними интересными локациями в Пловдиве, которые стоит посетить:

Этнографический музей – интересное здание с экспозициями болгарского быта и культуры.



Этнографический музей / фото TripAdvisor

Парк Царь Симеон – живописный парк со знаменитыми поющими фонтанами.

Памятник Алеша – символ города на холме с прекрасным видом на Пловдив.

– символ города на холме с прекрасным видом на Пловдив. Малая Базилика Филиппополиса – археологический памятник с мозаиками позднеантичной эпохи.

– археологический памятник с мозаиками позднеантичной эпохи. Мечеть Джумайя – красивая мусульманская мечеть с интересной архитектурой.

