Ми підготували добірку корисної інформації про опеньки. Щоб дізнатись всі деталі, читайте нижче статтю від 24 Каналу з посиланням на Blik.

Де ростуть опеньки?

Опеньки люблять дорослі ліси з великою кількістю старих дерев, пеньків і сушняку, а також вологі та заболочені ділянки, наприклад яри або береги струмків. Збір опеньків в Україні має свої "гарячі точки". Найбільше шансів знайти ці гриби є на Івано-Франківщині, особливо поблизу Яремча та Верховини.

Також популярними місцями для тихого полювання є ліси Закарпаття біля Мукачева, Хуста та Рахова, а в Чернівецькій області райони Вижниці та Путилі. У Львівській області опеньки часто ростуть навколо Дрогобича та Сколе, у Волинській біля Луцька та Ковеля, а на Рівненщині в лісах районів Дубровиці та Сарн.

Коли сезон опеньків?

Пік сезону припадає на вересень, коли легко знайти багато молодих грибів із ніжною м'якоттю та чудовим смаком. У листопаді теж можна спробувати щастя, проте краще збирати лише великі шляпки, адже ніжки вже грубі та непридатні для їжі.

Як виглядають опеньки?

Це невеликі гриби з круглою або плоскою шляпкою світло-коричневого або золотистого кольору, часто покритою дрібними лусочками. Ніжка тонка, циліндрична, світліша за шляпку, з помітним кільцем, а пластинки густі, білі або кремові. М'якоть ніжна з приємним грибним запахом.

Як виглядає опеньок / фото "Сад та город"

Що вато знати про осінні опеньки?

Це найпоширеніший вид опеньків, який з'являється з кінця серпня і росте до листопада, а пік їхнього сезону припадає на вересень. Вони утворюють густі групи на пнях, повалених деревах та іноді на заболочених ділянках.

Молоді гриби відрізняються ніжною м'якоттю та приємним смаком, старші ж частіше збирають лише шляпки, оскільки ніжки стають грубими. Осінні опеньки ростуть у листяних і змішаних лісах по всій Україні, особливо в Карпатах та лісах західних областей.

Які ще є види опеньків?

1. Зимові опеньки

Ці гриби ростуть пізньої осені та навіть взимку, часто після перших морозів на залишках дерев, старих пнях та повалених стовбурах. Вони люблять хвойні та змішані ліси з високою вологістю. Зимові опеньки рідше трапляються, ніж осінні, і зазвичай зустрічаються в Карпатах та на Закарпатті. Незважаючи на холодну пору, їх можна збирати, адже вони зберігають ніжну м'якоть і приємний грибний смак.

Як виглядає зимовий опеньок / фото "Гриби та рослини України"

2. Лісові опеньки

Ці гриби ростуть у листяних і хвойних лісах, зазвичай групами на старих деревах і пнях. Вони з'являються восени, іноді пізнім літом, і утворюють щільні "килимки", що полегшує збір. Лісові опеньки поширені в Карпатах, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Вони мають ніжну м'якоть і приємний запах, що робить їх улюбленими серед грибників.

Що цікавого дізнатись про опеньки?

Як зазначає "Буковинський державний медичний університет", опеньки класифікуються, як гриби-паразити, адже часто ростуть на деревах, кущах і навіть трав'янистих рослинах, як на живих, так і на трухлявих. Водночас вони є їстівними: їх не обов'язково варити, можна одразу тушкувати, смажити або сушити, попередньо лише промивши.

Також ці гриби особливо корисні, адже містять фосфор і кальцій у кількості, порівнянній із рибою, а також вітаміни C, PP, B2, B5 і мікроелементи: мідь, цинк, магній, залізо та калій.

Що варто знати про гриби?