24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Гриби UA" розповідає, які гриби ростуть в Україні в листопаді, де їх шукати та на що звертати увагу, щоб повернутися додому з повним кошиком, а не з порожніми руками.

До теми Найкращі дні, аби йти на гриби: важливо знати один нюанс

Які гриби ростуть у листопаді?

Опеньки. Листопада – це сезон опеньок. Вони ростуть групами на пнях, коріннях та стовбурах повалених дерев. Люблять як листяні, так і хвойні ліси. Однак важливо знати, що після заморозків опеньки втрачають свій смак, тому варто збирати лише молоді гриби.



Опеньки / Фото з Вікіпедії

Гливи. Якщо листопад не дуже холодний, то у лісі ви обов'язково натрапите на гливи, сезон яких розпочався ще весною. Вони, як і опеньки, ростуть групами на живих або зігнилих деревах. Тож кілька таких знахідок – і кошик повний. Хвостики глив жорсткі, а тому для страв переважно використовують лише капелюшки.



Гливи на дереві / Фото з фейсбук-групи "Гриби України"

Трюфелі. В останній місяць осені, якщо дуже пощастить, в українських лісах можна побачити рідкісний трюфель. Трапляються вони дуже рідко і здебільшого лише в західних регіонах України. Шукати їх треба вміти, адже трюфелі ростуть під землею.



Трюфелі / Фото Agravery

Зверніть увагу! У лісі росте багато отруйних грибів і навіть їстівні гриби мають чимало небезпечних двійників. Сплутати гриби – дуже просто, а от наслідки можуть бути критичними. Ознайомитися з усіма отруйними грибами, які ростуть в Україні, можна на ресурсі "Світ грибів України".

Що треба знати про сезон грибів в Україні?