Грибники дуже полюбляють опеньки і постійно шукають, де їх можна знайти. Якщо вам цікаво дізнатися, де вони ростуть, залишайтеся з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на блог Mushroomland.

Де ростуть опеньки?

Опеньок – це гриб, який належить до родини опенькових і добре впізнається за своїм капелюшком і ніжкою. Його верхівка зазвичай коричнева або жовтувата, а низ тонкий, але міцний. Опеньок часто росте великими групами, формуючи цілі "кущі" на пеньках і повалених деревах. Це гриб, який віддає перевагу деревині, багатій на органічні речовини, і швидко розкладає мертву деревину, виконуючи важливу роль у природі.

Де ростуть опеньки та як вони виглядають: дивитись відео

Найчастіше опеньок росте на пеньках, повалених або стоячих стовбурах дерев. Він здебільшого розвивається на мертвій деревині, але іноді зустрічається й на живих, але ослаблених деревах. Його улюблені місця – це вологі ділянки: низини, береги річок і боліт, де зберігається достатня волога. Найчастіше опеньок можна знайти на вербах, осиках, горіхах, тополях, кленах та в'язах, рідше на березах і бузині.

Цей гриб не боїться морозів і навіть полюбляє їх. Період його росту триває з кінця жовтня до середини березня. Під час заморозків опеньок замерзає, а при відлизі знову росте і продовжує свій розвиток.

Де можна шукати опеньки / фото Вікіпедії

Як правильно збирати гриби?

Як пише SlobozhanskyiNationalNaturePark, варто обережно витягувати або викручувати гриби, не пошкоджуючи підстилку. Місце збору варто прикрити землею або листям, щоб зберегти вологу і захистити грибницю та інших мешканців ґрунту. Це важливо, бо допомагає уникнути плутання з отруйними видами. Наприклад, у блідої поганки біля основи ніжки є "мішечок", і якщо він є, краще відкласти гриб.

Не збирайте старі або червиві гриби: вони втратили смак, але можуть дати спори для нових грибів. Уражені грибами або червами гриби накопичують токсини, тому залишайте їх у лісі. Використовуйте кошики або сітки для збору, щоб гриби "дихали", адже у пакетах вони швидко псуються. Не існує народних способів визначити отруйність гриба: тільки знання видів.

Слимаки залюбки їдять бліду поганку, тому орієнтуватися на наявність слідів поїдання не можна. Найбільше шкодять лісу не ножі, а натовпи грибників, що ущільнюють ґрунт і залишають сміття. Бережімо ліси – і вони щороку ділитимуться своїми дарами.

Що варто знати про гриби?