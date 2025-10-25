В які дні листопада природа ще дозволяє вирушити по гриби, і які саме види можна знайти в цю пору? Відповіді на ці запитання шукайте у матеріалі від 24 Каналу з посиланням на Район.in.ua.

Коли краще ходити по гриби у листопаді?

Перед тим, як ми розкажемо про грибний календар, важливо зрозуміти, як він працює. Найголовніше для росту грибів – це погодні умови, а не фаза місяця. Гриби можуть з'являтися навіть у сухі періоди, якщо нічна температура прохолодна та зранку випадає туман. Вирішальним для появи грибів у лісі є не числа на календарі, а погода в попередні дні чи тижні. Наприклад, після затяжної зими з великою кількістю снігу або після посушливого літа гриби можуть рости пізніше, ніж після теплої зими або вологого літа.

На кількість і період росту грибів найбільше впливають вологість і температура. Загалом, роки з рясними опадами виявляються набагато сприятливішими для грибів, ніж сухі. А зараз з посиланням на "Влісі", ми поділимось місячним календарем, який допоможе вам зібрати гриби у листопаді та інші місяці року.

Зростаючий місяць (молодий):

Січень 2025 року: 1 – 13 січня, 30 – 31 січня;

Лютий 2025 року: 1 – 11 лютого;

Березень 2025 року: 11 – 24 березня, 30 – 31 березня;

Квітень 2025 року: 1 – 12 квітня, 28 – 30 квітня;

Травень 2025 року: 1 – 11 травня, 28 – 31 травня;

Червень 2025 року: 1 – 10 червня, 26 – 30 червня;

Липень 2025 року: 1 – 9 липня, 25 – 31 липня;

Серпень 2025 року: 1 – 8 серпня, 24 – 31 серпня;

Вересень 2025 року: 1 – 6 вересня, 22 – 30 вересня;

Жовтень 2025 року: 1 – 6 жовтня, 22 – 31 жовтня;

Листопад 2025 року: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

Грудень 2025 року: 1 – 4 грудня, 21 – 31 грудня;

Спадаючий місяць (старий):

Січень 2025 року: 15 – 28 січня;

Лютий 2025 року: 13 – 27 лютого;

Березень 2025 року: 15 – 28 березня;

Квітень 2025 року: 14 – 26 квітня;

Травень 2025 року: 13 – 26 травня;

Червень 2025 року: 12 – 24 червня;

Липень 2025 року: 11 – 23 липня;

Серпень 2025 року: 10 – 22 серпня;

Вересень 2025 року: 8 – 20 вересня;

Жовтень 2025 року: 8 – 20 жовтня;

Листопад 2025 року: 6 – 19 листопада;

Грудень 2025 року: 9 – 19 грудня.

Які гриби можна знайти у листопаді?

У листопаді на великий урожай білих і красноголовців сподіватися не варто, проте ще можна знайти деякі пізні види грибів. До морозів трапляються зелениці та підзеленки, а іноді лисички та польські гриби. Можна натрапити і на маслюки, а в більш вологих місцях іноді з'являються опеньки зимові та гливи. Загалом листопад – це час пізніх і невеликих врожаїв, тож збирати гриби варто в тих лісових масивах, де ще збереглася достатня волога.

Що варто знати про гриби?