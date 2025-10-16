На жаль, не всі грибники дотримуються принципу "помилувався, сфотографував і пішов" – деякі активно збирають їх, а хтось навіть спеціально "полює". 24 Канал з посиланням на Дунайсько-Карпатську Програму розповідає які гриби не можна збирати та яке за це покарання.
Читайте також Не Пекарська: на цій вулиці Львова колись працювали одразу три пекарні, а зараз вона маловідома
Які гриби не можна збирати в Україні?
Збір грибів, занесених до Червоної книги України, є порушенням законодавства і становить значний ризик для виживання рідкісних видів. Дослідження показують, що міцелій може регенерувати лише шляхом поширення спор, а це означає, що збирання та пошкодження цих рідкісних грибів може мати руйнівні наслідки для їхніх популяцій.
Наразі до Червоної книги занесено близько п'ятдесяти видів грибів, що ростуть на території України. Однак багато з цих видів або отруйні, або непривабливі, що може збільшити їхні шанси на виживання в дикій природі. А ось перелік від "Дунайсько-Карпатської Програми":
- Трутовик зонтичний (бараньоха) – рідкісний через хижацький збір людьми і зникнення старовікових лісів;
- Грифола листувата – вразливий вид через збір людьми і зникнення старовікових лісів;
- Герицій коралоподібний (кораловий гриб) – вразливий через ті ж причини, що й попередні види;
- Катателазма царська (корбан) – рідкісний через нещадний збір людьми попри заборону;
- Мухомор цезаря – зникаючий вид через вирубку лісів та зміну складу ґрунтів;
- Боровик бронзовий – вразливий через збір людьми, оскільки його плутають з білим грибом, вирубування дубових лісів та природну рідкісність;
- Яєшник (боровик) королівський – зникаючий через збір людьми й природну рідкісність;
Яєшник королівський / Ілюстрація "Дунайсько-Карпатської Програми"
- Яєшник темно-рожевий – зникаючий вид через природну рідкісність та збір людьми;
- Яєшник гірський – зникаючий через збір та зміни умов в місцях росту;
- Напівборовик ямчастий – вразливий вид через все ті ж умови довкілля і людей;
- Червоноборовик криваво-червоний – отруйний, але все одно зникаючий, його часто пошкоджують просто з цікавості;
- Червоноборовик чортів (чортів або сатанинський гриб) – теж отруйний і зникаючий через людську цікавість.
Яка відповідальність за збір червонокнижних грибів?
Для осіб, які порушують законодавство про Червону книгу в частині збору червонокнижних грибів та рослин, існують правові наслідки. Вони зобов'язані відшкодувати завдані екологічні збитки, а також можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.
Відповідно до документа Верховної Ради за порушення правил збору дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід передбачено штраф у розмірі:
- для громадян від 425 до 850 гривень,
- для посадових осіб – від 1 700 до 5 100 гривень.
Важливо зазначити, що сплата штрафу не звільняє від відшкодування завданих збитків – тобто доведеться заплатити й за кожний зібраний чи пошкоджений червонокнижний гриб окрему таксу.
Що важливо у поході в ліс чи гори?
Восени та взимку перед любителями активного відпочинку відкриваються численні можливості для відпочинку. У таких розвагах є важливим використання грілок, які можуть забезпечити тепло для ніг і рук.
Коли споживачі вивчають різні варіанти грілок, важливо враховувати доступні види та ключові фактори, на які слід звертати увагу при виборі.
При цьому туристичну грілку слід використовувати обережно, зокрема не прикладати безпосередньо до шкіри та уникати тривалого перегрівання.