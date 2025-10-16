На жаль, не всі грибники дотримуються принципу "помилувався, сфотографував і пішов" – деякі активно збирають їх, а хтось навіть спеціально "полює". 24 Канал з посиланням на Дунайсько-Карпатську Програму розповідає які гриби не можна збирати та яке за це покарання.

Які гриби не можна збирати в Україні?

Збір грибів, занесених до Червоної книги України, є порушенням законодавства і становить значний ризик для виживання рідкісних видів. Дослідження показують, що міцелій може регенерувати лише шляхом поширення спор, а це означає, що збирання та пошкодження цих рідкісних грибів може мати руйнівні наслідки для їхніх популяцій.

Наразі до Червоної книги занесено близько п'ятдесяти видів грибів, що ростуть на території України. Однак багато з цих видів або отруйні, або непривабливі, що може збільшити їхні шанси на виживання в дикій природі. А ось перелік від "Дунайсько-Карпатської Програми":

Трутовик зонтичний (бараньоха) – рідкісний через хижацький збір людьми і зникнення старовікових лісів;

Грифола листувата – вразливий вид через збір людьми і зникнення старовікових лісів;

Герицій коралоподібний (кораловий гриб) – вразливий через ті ж причини, що й попередні види;

Катателазма царська (корбан) – рідкісний через нещадний збір людьми попри заборону;

Мухомор цезаря – зникаючий вид через вирубку лісів та зміну складу ґрунтів;

Боровик бронзовий – вразливий через збір людьми, оскільки його плутають з білим грибом, вирубування дубових лісів та природну рідкісність;

Яєшник (боровик) королівський – зникаючий через збір людьми й природну рідкісність;



Яєшник королівський / Ілюстрація "Дунайсько-Карпатської Програми"

Яєшник темно-рожевий – зникаючий вид через природну рідкісність та збір людьми;

Яєшник гірський – зникаючий через збір та зміни умов в місцях росту;

Напівборовик ямчастий – вразливий вид через все ті ж умови довкілля і людей;

Червоноборовик криваво-червоний – отруйний, але все одно зникаючий, його часто пошкоджують просто з цікавості;

Червоноборовик чортів (чортів або сатанинський гриб) – теж отруйний і зникаючий через людську цікавість.

Яка відповідальність за збір червонокнижних грибів?

Для осіб, які порушують законодавство про Червону книгу в частині збору червонокнижних грибів та рослин, існують правові наслідки. Вони зобов'язані відшкодувати завдані екологічні збитки, а також можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Відповідно до документа Верховної Ради за порушення правил збору дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід передбачено штраф у розмірі:

для громадян від 425 до 850 гривень,

для посадових осіб – від 1 700 до 5 100 гривень.

Важливо зазначити, що сплата штрафу не звільняє від відшкодування завданих збитків – тобто доведеться заплатити й за кожний зібраний чи пошкоджений червонокнижний гриб окрему таксу.

Що важливо у поході в ліс чи гори?