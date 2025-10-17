Грибний сезон – час не лише для тихого полювання, а й для гарячих суперечок. Зрізати чи викручувати? Одні вважають, що ніж у руці запорука чистоти і порядку в лісі, інші переконані: справжній грибник ніколи не зрізає, а викручує. Міколог Остап Богославець 24 Каналу розповів, як же правильно збирати гриби, щоб "тихе полювання" було вдалим.

Гриби зрізати чи викручувати?

Під час збору грибів варто пам'ятати, що це процес, у якому важливі одразу два аспекти: як правильно збирати гриби для людини та як робити це без шкоди для самих грибів. Багато хто вважає, що гриб не можна зрізати або, навпаки, не можна виривати, бо його часто сприймають як рослину з корінням і надземною частиною. Насправді все інакше: гриб – не рослина, і його "тіло" – це не ніжка з капелюшком, а підземна система міцелію, яка живе й росте у ґрунті, деревині чи листі. Саме тому пошкодження плодового тіла не впливають на розвиток самого організму.



Річ у тім, що деякі гриби мають важливі ознаки для визначення саме під землею. Наприклад, сироїжки, які в Карпатах ще називають голубінками. Їх є доволі велике різноманіття, зокрема є цілий ряд видів, шапинка яких забарвлена у відтінки зеленого. Такі гриби іноді плутають з блідими поганками. Відтак, якщо витягнути бліду поганку з ніжкою із землі, то можна буде розпізнати гриб за тим, що ніжка буде потовщена, там будуть залишки покривала, з якого гриб вилупився, ніби з яйця,

– коментує міколог.

Отже, для того щоб точно визначити, до якого виду належить гриб, його краще виймати із землі повністю. Це допоможе уникнути помилок, особливо коли йдеться про небезпечні або схожі між собою види.

Які поради варто знати перед походом по гриби?

Вирушати по гриби найкраще рано вранці: оптимальний час збору з 6 до 7 години, пише ZAXID.net. Після теплого дощу, коли з'являється сонце, у лісі зазвичай багато грибів. Збирати слід лише ті види, у яких ви впевнені, що вони не отруйні. Ніколи не беріть гриби, що мають на ніжці виступ з оболонкою – це ознака отруйних видів.

Не варто збирати перезрілі, в'ялі або пошкоджені гриби, а також ті, на яких видно сліди плісняви. Такі плоди можуть містити токсини й становлять небезпеку для здоров'я. Не збирайте гриби біля доріг, у міських парках, поблизу залізниць, полів, оброблених хімікатами, або на сміттєзвалищах, адже вони накопичують шкідливі речовини. Сирі плоди пробувати на смак категорично заборонено.

Які поради треба знати перед походом по гриби / фото Depositphotos

Для збору краще користуватися кошиком із берести або вербових прутів: у ньому гриби "дихають" і довше залишаються свіжими. Целофанові та паперові пакети не підходять, бо гриби в них швидко пріють.

Принесені додому гриби потрібно одразу перебрати, відсортувати за видами та перевірити ще раз. Всі сумнівні, старі або зіпсовані екземпляри варто викинути. Гриби необхідно очистити та приготувати в день збору або не пізніше наступного ранку. Нижню частину ніжки слід зрізати, капелюшок очистити від піску та сміття, а в маслюків і мокрух зняти слизову плівку. Якщо гриби призначені для сушки, робити це потрібно відразу після збору.

Пам'ятайте, навіть їстівні гриби можуть стати небезпечними, якщо вони пролежали в теплі надто довго: у них утворюються токсичні речовини, що можуть спричинити отруєння.

Як правильно зрізати гриб ножем?

Як зазначає "Главред", завзяті грибники ніколи не вирушають у ліс без ножа для грибів. Він має бути гострим і зручним, щоб можна було швидко та акуратно зрізати стиглий гриб. Не всі розуміють, чому це потрібно робити обережно, тож варто розібратися детальніше.

Як правильно зрізати гриби ножем / фото Depositphotos

Під час збору грибів спершу обережно розгорніть сухе листя або мох біля грибниці. Робіть це руками або паличкою, щоб не пошкодити ґрунт. Під природним покривом можуть ховатися як незрілі гриби, так і комахи чи навіть дрібні змії, тому слід бути уважними. Ходіть обережно, щоб не затоптати старі гриби. Навіть якщо вони вже непридатні для збору, саме з них розповсюджуються спори, які допомагають грибам розмножуватися.

Коли знайдете гриб, зріжте його біля самої основи ніжки. Не рвіть і не виривайте з силою, адже під землею знаходиться грибниця, яку легко пошкодити. Якщо це станеться, гриби на тому місці можуть більше не вирости. Молоді гриби краще не зрізати, тому дайте їм час дозріти. Після збору обов'язково поверніть на місце листя або мох, щоб уберегти грибницю від пересихання.

Що важливо знати про гриби?