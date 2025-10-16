Спасо-Преображенська церква – це єдина будівля, що залишилась цілою після затоплення села Гусинці у 1978 році, коли було створено Канівське водосховище. Щоб дізнатись більше цікавого, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "ВечірнійКиїв".

Яка історія створення Спасо-Преображенської церкви?

Однією з найзахопливіших локацій Київщини, що приваблює туристів і фотографів, є Спасо-Преображенська церква на воді: неймовірна святиня посеред вод Канівського водосховища неподалік Ржищева. Її історія сповнена драматизму, дивовижних фактів і символізує непереможність людської віри та пам'яті.

Спаса-Преображанська церква / фото ВечірнійКиїв

Церква є єдиною спорудою, що збереглася від колись мальовничого села Гусинці, яке у 1978 році пішло під воду. Розташована на найвищій точці колишнього поселення, святиня вціліла, немов оберігаючи спогади про своє минуле. За понад двісті років існування храм зазнав трьох перебудов, проте зміг зберегти свою унікальність та історичну цінність.

Її історія починається з 1812 року, коли місцевий поміщик Гусинський із сином виділили кошти на спорудження храму. За легендою, під час будівництва в розчин із цеглою додавали гусячі яйця, що ймовірно допомогло споруді вистояти у воді та уникнути повного руйнування.

Попри десятиліття занепаду, руйнування та вандалізм, храм не зник. Завдяки ініціативі місцевих мешканців і небайдужих людей у 2011 році розпочалася реставрація, яка тривала до 2017-го року. Сьогодні Спасо-Преображенська церква на воді – це не лише архітектурна перлина, а і символ духовного відродження. А її золоті куполи, що сяють під сонцем, приваблюють численних туристів і входять до найпопулярніших маршрутів для подорожей вихідного дня.

Спасо-Преображенська церква до реставрації / фото ВечірнійКиїв

Як зазначають Атизнав на своїй сторінці у фейсбуці, це місце вважають трохи містичним через його багату історію та непростий шлях через століття, коли храм вистояв посеред вод Дніпра. Неподалік, на загадковому Острові відьом, височить Лиса гора, а під товщею темної води приховані вулиці зниклого села Гусинці. Про свої враження відвідування пише відгук одна з читачок сторінки:

Краєвид просто вражає! Так гарно! Куполи блищать, граючи на сонці золотими відтінками! Ви ще не відвідали храм в урочищі Гусинці? Поспішайте – не пошкодуєте,

– пише Людмила Драгомир.

Як потрапити до Спасо-Преображенської церкви?

Дістатись можна кількома способами. Найзручніше приєднатися до екскурсійної групи, яка забезпечить супровід і розповість цікаві історії про храм. Можна також організувати індивідуальну подорож: доїхати до Ржищева, а звідти скористатися послугами катерів або моторних човнів у місцевому порту. Автомобілем до церкви можна проїхати через село Старе Бориспільського району Київської області, проте варто врахувати, що дорога проходить поблизу військового полігону і стан її покриття не дуже якісний.

