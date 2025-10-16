Карпати – справжній рай для грибників, адже тут ростуть сотні видів завдяки унікальному гірському клімату. Щоб дізнатись подробиці, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням Koruna.

Які види грибів ростуть у Карпатах?

Збір грибів у Карпатах – популярний вид активного відпочинку. Ранні гриби з'являються ще в травні – червні, тоді як велике розмаїття їстівних видів можна знайти з початку серпня до початку листопада. Найсприятливішими умовами для грибного сезону є тепле літо з частими дощами.

У Карпатах росте понад 300 видів грибів, серед яких найпоширеніші: боровики, підосичники, підберезники, рижики, грузді, маслюки, печериці, лисички, сморчки, опеньки та навіть дорогі трюфелі. Їхня форма і забарвлення вражають різноманіттям: деякі гриби нагадують квіти, парасольки, кулі чи пелюстки. Вони ростуть на галявинах, узліссях, у долинах і на гірських схилах, а швидкість зростання деяких видів дивує: всього за кілька годин гриб може піднятися на 3 – 8 сантиметрів, а через кілька днів його вже добре видно.

Які гриби є найпопулярнішими у Карпатах?

1.Боровик (білий гриб)

Найбільший серед карпатських їстівних грибів, його вага може перевищувати 4 кілограми, а діаметр капелюха досягати 40 сантиметрів. Плід можна знайти в ялинових, букових і смерекових лісах, особливо в районах Верховини, Рахова, Славського та Путильщини. Найкраще росте після теплих дощів, коли в горах з'являються тумани і повітря стає вологим.

Білий гриб / фото Вікіпедія

2. Лисичка

Один із найулюбленіших грибів карпатських грибників. Яскраво-помаранчевий колір помітно виділяється серед зеленого моху. Росте на узліссях, у хвойних і змішаних лісах, найчастіше в районі Яремче, Ворохти, Сколе та біля Славського.

Лисичка з'являється вже на початку літа і росте до самої осені. Особливість гриба в тому, що він ніколи не буває з черв'яками, а смак залишається ніжним навіть після термічної обробки. У Карпатах лисичку називають «золотим грибом» не лише через колір, а й за користь, адже він містить багато вітамінів і дарує справжній аромат лісу кожній страві.

Лисичка / фото Вікіпедія

3. Рижик

Це яскравий гриб з насиченим помаранчевим або червоно-помаранчевим кольором капелюшка. Він росте у хвойних і змішаних лісах, часто під соснами, ялинами та буками, а найчастіше трапляється в районах Верховини, Яремче, Славського та Косова. Рижик з'являється в серпні і радує аж до кінця вересня. Його легко впізнати по характерному ніжному запаху горіхів і молочного соку, який виділяють гриби при розрізанні.

Рижик / фото Вікіпедія

На які групи поділяються гриби?

Як зазначає Karpaty.info.blog, карпатські гриби екологічно чисті та дуже поживні. Їх поділяють на чотири групи за смаковими і харчовими якостями. Перша група є найбільш смачною та насиченою білком і мінералами: боровики, рижики, грузді. Друга є менш ніжною по текстурі: підберезники, маслюки, підосичники, печериці. Третя група середня за смаком: сморчки, лисички, моховики, опеньки, сироїжки. Четверта – це всі інші види грибів.

Що цікавого дізнатись про гриби?