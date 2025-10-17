Білі гриби зазвичай ростуть у хвойних та листяних лісах. Вони обожнюють вологу погоду, а тому з'являються одразу після рясних дощів. Про те, де саме в лісі шукати білі гриби, 24 Канал розповідає з посиланням на ютуб-канал "Гриби UA".

У яких місцях в лісі ростуть білі гриби?

Під деревами. Гуляючи осіннім лісом не минайте дерев, адже саме біля них часто можна знайти білі гриби. Особливо під дубами і березами.

Під мохом і опалим листям. Обов'язково зазирайте під листя, адже там може ховатися справжній скарб, який не помітили інші грибарі.

Біля струмків. Оскільки гриби люблять вологий ґрунт, то не минайте увагою береги струмків.

Біля грибів. Якщо ви знайшли один білий гриб, то не поспішайте йти далі. Уважно обстежте ділянку, бо гриби люблять рости в купці – біля одного обов'язково буде ще один.

Зверніть увагу! Не всі гриби в Україні дозволено збирати. Наприклад, близько 50 видів грибів занесені до Червоної книги України і їхній збір є порушенням закону, за що можна отримати штраф. Розмір штрафу становить до 850 гривень для звичайних громадян і до 5 100 для чиновників. Серед грибів, які заборонено зривати, є боровик, бараньоха, кораловий гриб, корбан, мухомор цезаря та інші.

Як впізнати білий гриб?

Коли збираєте гриби, дуже важливо не переплутати білий гриб з його отруйними двійниками. Найнебезпечніший з них – жовчний гриб. Як пише Homester, діаметр капелюха білого гриба має 7 – 30 міліметрів. Його колір може варіюватися від світло коричневого до майже чорного – усе залежить від віку й умов зростання гриба.

Ніжка міцна й має бочкоподібну форму з сітчастим візерунком. М'якоть білого гриба біла і щільна, її забарвлення не змінюється навіть після зрізу.