Міколог Остап Богославець у коментарі 24 Каналу розповів про те, де в Україні найбільше ростуть білі гриби. За його словами, білі гриби найбільше ростуть у Карпатах.

Де найчастіше ростуть білі гриби?

Як сказав Остап Богославець, після Карпат найбільше білі гриби ростуть на Поліссі.

Регіони, де доволі багато білих грибів, це, в першу чергу, Карпати, а потім йде Полісся. Насправді, те що називають білими грибами – комплекс із чотирьох різних видів. Один із них занесений до Червоної книги України. Йдеться про боровик бронзовий, який не можна збирати,

– сказав міколог.

Зверніть увагу. Полісся – це сучасні північні райони Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей України.

Остап Богославець додав, що найраніше з білих грибів у Карпатах з'являється боровик – білий гриб гриби сосновий.

"У Карпатах він зустрічається доволі рідко, на Поліссі – трішки частіше", – додав міколог.

Де знайти білий гриб?

Білі гриби вибагливі до типу лісу, ґрунту і навіть сусідніх рослин. У соснових і ялинових лісах білі гриби почуваються, як удома. Вони люблять піщані, добре дреновані ґрунти, вкриті хвоєю. Варто шукати боровики під густими кронами, де земля прохолодна й волога.

У дубових і березових гаях боровики з'являються з липня по жовтень. Їх приваблюють тінисті галявини з вологим ґрунтом. Часто гриби ховаються під опалим листям або мохом.

У змішаних лісах, де поєднуються хвойні та листяні дерева, боровики ростуть групами, особливо біля беріз. Варто шукати гриби на межі лісу і поля, де більше світла, але достатньо вологи.

Що потрібно знати про збирання грибів?