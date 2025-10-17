Основна заборона стосується збору грибів у природоохоронних зонах. 24 Канал із посиланням на сайт Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства розповість про це докладніше.
Дивіться також Куди поїхати на Закарпаття восени: місцеві підказали найкращі локації
Що треба знати про заборонені місця для збору грибів в Україні у 2025 році?
Найважливіше, що потрібно знати – не можна в Україні збирати гриби на природоохоронних територіях. Це можуть бути національні природні парки, ботанічні сади, біосферні заповідники тощо – але не всі.
На тих заповідних територіях, куди вхід для звичайних громадян часто обмежений або взагалі заборонений, є спеціальні знаки та попередження. Але на деяких такого штибу територіях доступ не обмежують – тож звіряйте актуальну інформацію перед походом.
Зверніть увагу, що порушення цього правила тягне за собою штрафи, а іноді й більш серйозні санкції. Останнє стосується заготівлі грибів не для власного споживання, тобто у промислових масштабах – на таке потрібен спеціальний дозвіл.
За самовільний збір грибів (а також ягід, горіхів та інших дикорослих плодів) там, де це заборонено, передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідні штрафи – від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 51 гривні.
А як збирати гриби правильно – зрізати чи скручувати: дивіться відео pickingmushrooms
Як зазначає Gelios, не варто також збирати гриби поблизу промислових зон та сільськогосподарських угідь, де могли застосовувати хімікати. І, звісно, поблизу військових об'єктів – зі зрозумілих причин.
До яких ще важливих порад для грибників в Україні треба прислухатися?
Збирайте лише ті гриби, які добре знаєте, і уникайте невпізнаних або підозрілих. Отруєння грибами – серйозна небезпека.
Навіть не думайте збирати гриби, занесені до Червоної книги України. Не створюйте загрозу популяціям рідкісних видів.
І обов'язково дотримуйтеся місцевих правил, поважайте природоохоронні зони та екологію України.