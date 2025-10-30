Ми зібрали для вас найкращі локації, де можна назбирати чимало грибів. У цьому нам допомогла спільнота "Грибники Львівщини" у фейсбуці, де користувачі активно діляться своїми знахідками, досвідом і корисними порадами. Всі деталі нижче від 24 Каналу.

Дивіться також Де в Україні найбільше ростуть білі гриби

Де найкращі локації для збирання грибів на Львівщині?

Восени на Львівщині можна знайти безліч грибних місць, особливо після дощу, коли гриби ростуть найактивніше. Серед найпопулярніших локацій грибники називають Старосамбірський, Турківський та Сколівський райони. Найбільш врожайними вважаються села Дубина, Східниця, Славське, та Лихобора, розташоване біля гори Пікуй.

Які гриби можна знайти на Львівщині у листопаді / Колаж 24 Каналу, фото Depositphotos

У листопаді найчастіше трапляються лисички – їх можна знайти у змішаних хвойно-листяних лісах поблизу сосен, беріз і дубів, підберезники – переважно у лісах із домішкою берези, та підосичники, які ростуть біля різних листяних дерев.

Дивіться також Де в Україні не можна збирати гриби: важливе про штрафи, заборони та правила

Як пише "ІнфоОнлайн", найпопулярнішими локаціями серед грибників на Львівщині також є:

1. Брюховицький ліс

Змішаний ліс із соснами, дубами та березами, розташований за 10 кілометрів від Львова. Дістатися можна автобусом або електричкою зі станції "Підзамче".

2. Винники

Лісові масиви за 7 кілометрів від Львова, поблизу Винниківського лісопарку. Найзручніше їхати автомобілем або маршруткою номер 5А у напрямку Підберізців.

3. Лисиничі

Невеликий ліс на східній околиці Львова, поруч із мікрорайоном Пасічна. Дістатися можна пішки або міським транспортом.

4. Дубляни

Лісова зона за 14 кілометрів від Львова, куди легко доїхати маршруткою або велосипедом. Територія зберегла природний ландшафт і вологий мікроклімат.

5. Сколівські Бескиди

Гірська територія на півдні Львівщини. Дістатися можна електричкою або трасою Київ – Чоп до міста Сколе.

6. Яворівський національний парк

Лісовий масив за 50 кілометрів від Львова. Найпопулярніші напрямки – Верещиця та Лелехівка.

7. Перемишлянський район

Лісова місцевість за 40 кілометрів від Львова. Найвідоміші пункти – села Борщів, Лагодів і Чемеринці.

8. Трускавець і Дрогобицький район

Лісові зони навколо курортних міст Трускавець, Борислав і Східниця. Зручний під'їзд автомобілем або електричкою.

9. Бродівський район і Підкамінь

Північна частина Львівщини з великими лісовими масивами поблизу Підкаменя, Станіславчика та Поникви.

Що варто знати про гриби?