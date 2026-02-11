Бортпровідники зазначають, що на борту є додаткові речі, які можуть зробити переліт значно комфортнішим, пише The Sun. Пасажири можуть попросити не лише стандартну склянку води, але й цілу пляшку – особливо на тривалих рейсах.

Що пасажири можуть отримати на борту літака безкоштовно?

У салоні літака часто буває прохолодно, тому ковдри та подушки зазвичай є в запасі, навіть якщо їх не роздають одразу всім. Якщо вам холодно – достатньо лише звернутися до екіпажу.

На борту також передбачені базові засоби першої допомоги. До них входять бинти, марлеві серветки, антисептики. У багатьох літаках є й безрецептурні препарати – знеболювальні чи засоби від печії. Якщо вам справді необхідна пігулка, то без проблем можна звернутися до бортпровідників.



Пасажири з немовлятами можуть попросити гарячу воду для підігріву пляшечки чи приготування дитячого харчування. Про це знають одиниці, але гарячу воду можуть надати навіть тим, хто взяв з собою чайні пакетики або страви швидкого приготування.

До списку входить також маловідомий бонус – безкоштовні навушники для перегляду. Дітям можуть запропонувати книжечки чи набори для розмальовування.

Чому у літаку не можна перевозити рідину понад 100 мілілітрів?

Правило обмеження на перевезення рідини в літаках до 100 мілілітрів з'явилося після викриття плану використання небезпечних рідин на борту у 2006 році, розповіла стюардеса Тетяна Іваніхіна розповіла у своєму інстаграмі. Проте деякі аеропорти вже скасували це обмеження завдяки новим сканерам, що дозволяють перевозити до 2 літрів рідин у ручній поклажі.

Які ще лайфхаки варто знати?