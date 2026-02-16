Обираючи готель для відпочинку, хочеться, щоб все було ідеально: від розташування до обслуговування. Нижче ми розповімо про 3 найкращі готелі Закарпаття, які забезпечать вам незабутній відпочинок мрії.

Які готелі Закарпаття є найкращими для відпочинку?

Rikka Khust Thermal Resort

Чи не найкращим варіантом у Закарпатті є Rikka Khust, розташований у екологічно чистому куточку, де зливаються річки Тиса та Ріка. З кожного номера відкривається неймовірний вид на гори, а для любителів води тут є найбільший басейн Закарпаття з мінеральною водою.

Комплекс Rikka Khust Thermal Resort / фото з офіційного сайту Rikka Khust

Для справжнього релаксу у комплексі є безліч саун і лазень: парова українська, арома-лазні та трав'яні процедури. У SPA-комплексі можна спробувати все: від класичного масажу до гідромасажу у ванні з різними маслами. До прикладу, є масла для суглобів та м'язів.

Простір продуманий так, щоб кожен міг максимально розслабитись і насолодитися відпочинком. Любителям смачної їжі теж буде чим порадуватися. Rikka Cafe пропонує каву, десерти та закуски, особливо не пропустіть закарпатське морозиво! А якщо хочеться чогось більш вишуканого, ресторан Lugosh здивує не лише інтер'єром, а й гастрономічними шедеврами.

SPA-зона та лазні у комплексі / Колаж 24 Каналу, фото з інстаграму leonid.martynchyk

Для тих, хто любить різноманіття, працює шведський стіл із сніданками, також там можна замовити обід та вечерю. Для сімей із дітьми Rikka Khust – справжній рай. Тут є величезна ігрова зона, буквально справжній мінідіснейленд, де за малюками пильно слідкують вихователі, поки батьки насолоджуються вечором або SPA.

Номери просторі та комфортні, з усім необхідним для проживання. Дизайн комплексу продуманий до дрібниць, і кожна деталь має свою історію. Наприклад, у ресторані на стінах можна побачити художнє зображення злиття річок Тиса та Ріка, що додає місцю ще більшої атмосферності.

Ресторан Lugosh / фото з офіційного сайту Rikka Khust

Одним словом, якщо ви шукаєте місце, де абсолютно все ідеально, де хочеться відключитися від роботи та справді насолодитися відпочинком – Rikka Khust точно для вас.

Адреса розташування: вулиця Августина Волошина, 131а, Хуст, Закарпатська область, 90400.

Ruta Resort Polyana

Це затишний курорт у серці Закарпаття. Готель працює за системою all inclusive, тому головне завдання гостей – просто насолоджуватися відпочинком без зайвих турбот. Комплекс розташований у мальовничому селі Поляна серед гір і лісів.

Тут номери різних категорій: від стандартних до люксів і сімейних апартаментів, де можна відпочити після дня прогулянок або екскурсій. Харчування організоване у форматі шведського столу: щодня подають страви закарпатської, української та європейської кухні, з урахуванням дитячого та дієтичного меню.

Комплекс Ruta Resort Polyana / фото з офіційного сайту Ruta Resort Polyana

Для розваг тут є дитячий клуб, майданчик і батут, а дорослі можуть відпочити в релакс-зоні, сауні чи на SPA-процедурах. Також можна прогулятися горами або покататися на велосипеді, щоб насолодитися природою.

Також готель пропонує організацію сімейних свят, корпоративних заходів та романтичних вікендів, а персонал завжди готовий допомогти з усіма побажаннями гостей.

Адреса розташування: Курортна вулиця, 20, Поляна, Закарпатська область, 89313.

Huston

Це сучасний та затишний готель у місті Хуст, Закарпаття, який отримує чудові відгуки від гостей за комфорт, сервіс і зручне розташування. Готель розташований недалеко від центру міста і має високу оцінку за відгуками мандрівників, що свідчить про добру чистоту, зручні номери та уважний персонал.

Комплекс Huston / фото з офіційного сайту Huston

У Huston пропонують комфортні номери зі всіма базовими зручностями: телевізором, холодильником, приватною ванною та безкоштовним Wi‑Fi. Біля готелю є тераса, бар і ресторан, де можна смачно повечеряти, а також зона відпочинку для гостей. Сніданок часто входить у вартість проживання, а ресторан готелю порадує домашньою атмосферою та місцевими стравами.

Є зона відпочинку для гостей, де можна розслабитися після насиченого дня. Для активних туристів буде плюсом близьке розташування до термальних басейнів, мальовничих гірських маршрутів та історичних пам'яток Хуста, що робить відпочинок у регіоні ще більш цікавим і насиченим. Багато гостей відзначають приємну кухню і дружнє обслуговування.

Адреса розташування: вулиця Борканюка, 15 а, Хуст, Закарпатська область, 90400.

Що цікавого подивитись на Закарпатті?