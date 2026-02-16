Обираючи готель для відпочинку, хочеться, щоб все було ідеально: від розташування до обслуговування. Нижче ми розповімо про 3 найкращі готелі Закарпаття, які забезпечать вам незабутній відпочинок мрії.
Дивіться також Не лише Говерла: маловідомі перлини Карпат, які варто побачити бодай раз у житті
Які готелі Закарпаття є найкращими для відпочинку?
- Rikka Khust Thermal Resort
Чи не найкращим варіантом у Закарпатті є Rikka Khust, розташований у екологічно чистому куточку, де зливаються річки Тиса та Ріка. З кожного номера відкривається неймовірний вид на гори, а для любителів води тут є найбільший басейн Закарпаття з мінеральною водою.
Комплекс Rikka Khust Thermal Resort / фото з офіційного сайту Rikka Khust
Для справжнього релаксу у комплексі є безліч саун і лазень: парова українська, арома-лазні та трав'яні процедури. У SPA-комплексі можна спробувати все: від класичного масажу до гідромасажу у ванні з різними маслами. До прикладу, є масла для суглобів та м'язів.
Простір продуманий так, щоб кожен міг максимально розслабитись і насолодитися відпочинком. Любителям смачної їжі теж буде чим порадуватися. Rikka Cafe пропонує каву, десерти та закуски, особливо не пропустіть закарпатське морозиво! А якщо хочеться чогось більш вишуканого, ресторан Lugosh здивує не лише інтер'єром, а й гастрономічними шедеврами.
SPA-зона та лазні у комплексі / Колаж 24 Каналу, фото з інстаграму leonid.martynchyk
Для тих, хто любить різноманіття, працює шведський стіл із сніданками, також там можна замовити обід та вечерю. Для сімей із дітьми Rikka Khust – справжній рай. Тут є величезна ігрова зона, буквально справжній мінідіснейленд, де за малюками пильно слідкують вихователі, поки батьки насолоджуються вечором або SPA.
Номери просторі та комфортні, з усім необхідним для проживання. Дизайн комплексу продуманий до дрібниць, і кожна деталь має свою історію. Наприклад, у ресторані на стінах можна побачити художнє зображення злиття річок Тиса та Ріка, що додає місцю ще більшої атмосферності.
Ресторан Lugosh / фото з офіційного сайту Rikka Khust
Одним словом, якщо ви шукаєте місце, де абсолютно все ідеально, де хочеться відключитися від роботи та справді насолодитися відпочинком – Rikka Khust точно для вас.
- Адреса розташування: вулиця Августина Волошина, 131а, Хуст, Закарпатська область, 90400.
Дивіться також Село на Волині стало популярнішим за Буковель: чому це чудове місце для відпочинку
- Ruta Resort Polyana
Це затишний курорт у серці Закарпаття. Готель працює за системою all inclusive, тому головне завдання гостей – просто насолоджуватися відпочинком без зайвих турбот. Комплекс розташований у мальовничому селі Поляна серед гір і лісів.
Тут номери різних категорій: від стандартних до люксів і сімейних апартаментів, де можна відпочити після дня прогулянок або екскурсій. Харчування організоване у форматі шведського столу: щодня подають страви закарпатської, української та європейської кухні, з урахуванням дитячого та дієтичного меню.
Комплекс Ruta Resort Polyana / фото з офіційного сайту Ruta Resort Polyana
Для розваг тут є дитячий клуб, майданчик і батут, а дорослі можуть відпочити в релакс-зоні, сауні чи на SPA-процедурах. Також можна прогулятися горами або покататися на велосипеді, щоб насолодитися природою.
Також готель пропонує організацію сімейних свят, корпоративних заходів та романтичних вікендів, а персонал завжди готовий допомогти з усіма побажаннями гостей.
- Адреса розташування: Курортна вулиця, 20, Поляна, Закарпатська область, 89313.
Дивіться також Тут тепло і в люті морози: скільки коштує відпочинок у термалах Косино у 2026 році
- Huston
Це сучасний та затишний готель у місті Хуст, Закарпаття, який отримує чудові відгуки від гостей за комфорт, сервіс і зручне розташування. Готель розташований недалеко від центру міста і має високу оцінку за відгуками мандрівників, що свідчить про добру чистоту, зручні номери та уважний персонал.
Комплекс Huston / фото з офіційного сайту Huston
У Huston пропонують комфортні номери зі всіма базовими зручностями: телевізором, холодильником, приватною ванною та безкоштовним Wi‑Fi. Біля готелю є тераса, бар і ресторан, де можна смачно повечеряти, а також зона відпочинку для гостей. Сніданок часто входить у вартість проживання, а ресторан готелю порадує домашньою атмосферою та місцевими стравами.
Є зона відпочинку для гостей, де можна розслабитися після насиченого дня. Для активних туристів буде плюсом близьке розташування до термальних басейнів, мальовничих гірських маршрутів та історичних пам'яток Хуста, що робить відпочинок у регіоні ще більш цікавим і насиченим. Багато гостей відзначають приємну кухню і дружнє обслуговування.
- Адреса розташування: вулиця Борканюка, 15 а, Хуст, Закарпатська область, 90400.
Що цікавого подивитись на Закарпатті?
Ми вже розповідали про небанальні місця Закарпаття, які варто побачити всім туристам. Наприклад, найглибша печера Українських Карпат – "Дружба", яку ще називають "Романія". Загальна довжина ходів печери понад кілометр, а глибина 46 метрів. Вхід до печери розташований на висоті 500 метрів і має вигляд невеличкої провалини овальної форми.
Або ж, дізнайтесь про гарні замки Закарпаття. Одним із них є палац Шенборнів – це дна з найоригінальніших споруд Закарпаття, адже його збудували лише наприкінці 19 століття в неоромантичному стилі. Архітектура має астрологічний задум: 365 вікон відповідають дням року, 52 кімнати тижням, а 12 входів місяцям.