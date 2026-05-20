Мадейра – острів вічної весни: докладний гід крізь усі цікаві факти про цю перлину Португалії

Цей острів – дивовижний куточок в Атлантичному океані з унікальним увесь рік теплим кліматом. Він вже багато років вражає туристів унікальними реліктовими лісами, фантастичними скелястими краєвидами та пляжами.

Мовиться про Мадейру – суміш адреналіну та спокою, перлину Португалії, яка не може не бути серед списку must-visit кожного мандрівника. За матеріалами порталу Visit Madeira і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Мадейра на карті світу: які цікаві факти варто знати про цей португальський острів?

Якщо ви шукаєте путівники по Мадейрі та хочете зрозуміти це місце, варто почати з минулого. Історія Мадейри починається з 1419 року, коли португальські мореплавці буквально наткнулися на цей острів серед океану. Вони ж разом із родинами через кілька років стали там першими поселенцями за наказом короля Жуана I. Раніше на острові люди ніколи не мешкали.

Європейці завезли на Мадейру культури, які кардинально змінили її долю. Передовсім – цукрову тростину, що швидко принесла острову небачений економічний розквіт. У XVI столітті архіпелаг став одним із найвидатніших виробників цукру у світі, ба й сам продукт тоді називали білим золотом.

У XVII столітті Мадейра пережила другий економічний бум завдяки британцям, які активно розвивали торгівлю. Вони ж будували там собі великі заміські будинки з чудовими садами, як пише Britannica, щоб відпочивати взимку – нині чимало з цих вілл стали готелями, а от сади може відвідати будь-хто.

Де розташований острів Мадейра? Дійсно, чимало людей у світі досі здивовано запитують: "Мадейра – де це?", – шукаючи її біля материкової Португалії. Та річ у тім, що Мадейра на карті займає досить особливе місце. Цей регіон Португалії лежить у відкритому Атлантичному океані, аж приблизно за 805 кілометрів на південний захід від материка.

Власне, Мадейра ближче розташована до Африки, ніж до Португалії – за 450 кілометрів. Ще важливо розуміти, що Мадейра – острів, який має сусідів: разом із Порту-Санту та незаселеними групами невеликих островів Дезерташ та Салваженш він утворює архіпелаг.

Головний острів ділить навпіл (на північ та південь) центральний гірський хребет з найвищою точкою Піку-Руїву у 1862 метри, і це важливо, адже формує трохи різні кліматичні та туристичні регіони. На Сьогодні Мадейра є автономним регіоном із власним парламентом і урядом у столиці Фуншал.

Португальська мова на Мадейрі, звісно, є офіційною, але – бодай трохи, але більшість місцевих залюбки спілкуються англійською. Якщо ж ви спробуєте сказати кілька слів португальською – це привітно оцінять, як пише Travellerspoint.

Від палаців до левад: що обов'язково побачити й відчути на Мадейрі?

У 2025 році на World Travel Awards Мадейру визнали найкращим острівним туристичним напрямком світу, і це в 11-те поспіль, як пише Travel Tomorrow. Архіпелаг випередив таких зубрів як Балі, Гаваї, Маврикій, Сейшели та Занзібар.

Отже, що робити, коли вже перед вами Мадейра – що подивитися там? А список вражає різноманітністю. Видатні місця Мадейри, безперечно, починаються з Фуншала – це барвиста столиця зі старовинним ринком Mercado dos Lavradores, де продають тропічні фрукти, квіти та свіжу рибу. Далі – Кабо-Жирао, один із найвищих морських скельних обривів у Європі, 580 метрів, зі скляним оглядовим майданчиком. І ще Порту-Моніш – природні лавові басейни на крайньому заході острова.

Неможливо оминути увагою ліс Фанал – величний та містичний, із деревами-велетнями, лавровий ліс, що займає понад 15 тисяч гектарів. І згаданий вже вище Піку-Руїву – це найвища точка острова, звідки відкривається панорама всього архіпелагу. Острів, до слова, має вулканічне походження і сформувався завдяки підводним виверженням понад 5 мільйонів років тому.

Окремо варто сказати про палаци Мадейри, адже це цілковито особлива сторінка туристичного досвіду. Головна перлина – Monte Palace Tropical Garden з колекцією рослин з усього світу, азулежу та унікальними павільйонами. У тому ж районі є легендарний та трохи кумедний атракціон, Carros de Cesto – спуск із гори у плетеному кошиковому тобогані, якому вже понад 200 років.

Ще одна знаменита садиба – Quinta do Palheiro Ferreiro (Blandy's Garden) із 200-літніми садами, відкрита для відвідування цілий рік. А проте, можливо, ключова туристична родзинка острова – не палаци: Мадейра має левади (levadas) – давню систему зрошувальних каналів, прорублених просто у базальтових скелях. До слова, найкращі пішохідні маршрути Мадейри базуються саме на левадах.

Зауважимо, з 2026 року на офіційні маршрути треба бронювати часові слоти через офіційну платформу SIMplifica. Чому так зробили? Бо у ситуації відчутного посилення туристичного потоку на Мадейру дуже важливо, щоб як мандрівники, так і місцеві ставилися з повною повагою одне до одного та до спадщини архіпелагу. Задля цього також у листопаді 2025 року на острові запустили кампанію "Досліджуй. Поважай. Бережи".

Кампанія "Досліджуй. Поважай. Бережи" є чітким зобов’язанням регіону щодо розвитку більш свідомого, збалансованого та сталого туризму, що залучає як відвідувачів, так і місцеву громаду до збереження автентичності та природних ресурсів цього туристичного напрямку,

– цитує dnoticias.pt президента Асоціації з просування Мадейри Едуарду Жезуша.

Туристи від такого нововведення насправді виграють, адже можуть без натовпів та у тиші насолодитися будь-яким чи й кожним маршрутом. Серед них найпопулярнішим, до слова, є Levada das 25 Fontes на 4,3 кілометра, що вражає буйною природою та водоспадами. Інший маршрут, Vereda do Areeiro (PR1), з'єднує три культові вершини острова та дарує буквально незабутні панорами.

Порада для тих, хто прагне зробити ідеальні фотографії на Мадейрі: найефектніші точки – оглядовий майданчик Кабо-Жирао, туманний ліс Фанал на світанку, кольоровий ринок у Фуншалі та левади у ранковому серпанку. А північ острова з її водоспадами та дикими берегами – просто суцільне тло для пейзажної зйомки.

Погода, пляжі, вина та кухня: чому відпочинок на Мадейрі вартий кожного євро?

В основі туристичного буму на Мадейрі, окрім всього іншого, ще й кулінарна революція. Заклади острова нині акцентують на нових техніках та особливо на місцевих інгредієнтах, а це тунець, морські равлики та риба-шабля, а також кускус, батат, каштани та гливи, пише профільний туристичний портал TTW.

Погода на Мадейрі – головний козир острова. Клімат тут субтропічний, середньорічна температура повітря – близько 20 градусів, завдяки чому Мадейру вже кілька століть називають островом вічної весни. Навіть узимку температура вдень коливається навколо 18 і вище.

Вода в океані влітку та восени прогрівається до 23 – 24 градусів. Дощі частіше бувають на північному узбережжі – воно вологіше через гірський бар'єр, про який ми вже зазначали вище. А от південна сторона з Фуншалом – сухіша та сонячніша. Найкращий час для відпочинку на морі – вересень та жовтень.

Найкращі пляжі Мадейри не схожі на середземноморські. Більшість із них кам'янисті або вулканічні, проте є і піщані. До прикладу, Praia de Machico та Praia de Calheta з жовтим піском, завезеним із Сахари, або Praia do Porto do Seixal із чорним вулканічним піском серед скель, а також Prainha do Caniçal – тут темний мідний пісок, і це, кажуть, єдиний "рідний" піщаний пляж острова.

Виноробні Мадейри – ще одна здатна вразити туристична атракція. Вино Мадейра (Madeira Wine) – абсолютно унікальний напій, відомий усьому світу, а найкраще місце для знайомства з ним – Blandy's Wine Lodge у Фуншалі на Avenida Arriaga, 28. Гіди пропонують екскурсії виноградниками та дегустації з коментарями і в інших місцях, і таких локацій – на будь-чий смак.

Де поїсти на Мадейрі – ще одне питання, на яке легко відповісти. Не кажучи й про інші населені пункти, тільки один Фуншал пропонує під тисячу ресторанів і закладів харчування, від вуличних таверн до мішленівської кухні.

Які страви місцевої кухні треба скуштувати обов'язково? Це Espada com banana – чорна риба-шабля з банановим соусом, гастрономічний символ острова, також Búzio – равлики у соусі з часниковим маслом, і Bolo de mel (фактично це медовий пряник, але готують його не з медом, а з мелясою) – традиційний десерт, який можна зберігати роками.

Не хочете їсти в закладах – не проблема. Завітайте на ринок Меркаду душ Лабрадореш у центрі Фуншалу – це найкраще місце, щоб скуштувати місцеві фрукти, зокрема мадейранський карликовий банан, маракую, аноні (черімою) та лічі.

На Мадейру з України: скільки треба мати грошей та інша важлива інформація

Міркуючи про тури на Мадейру з Києва, враховуйте, що прямих рейсів з України немає, поки триває війна. Отже, маршрут радше за все передбачатиме виліт із найближчих аеропортів у сусідніх країнах, і можуть бути навіть пересадки у Лісабоні чи Франкфурті. Авіаквитки на Мадейру варто купувати онлайн та заздалегідь, адже напрямок популярний.

Загалом переліт триватиме дуже орієнтовно 5 – 7 годин, залежно від маршруту. Середня вартість туру на особу на 7 днів із раннім бронюванням на початку 2026 року коливалася у діапазоні 500 – 1500 євро, залежно від насиченості програми.

Кращі готелі Мадейри починають шукати з легендарного Reid's Palace, A Belmond Hote – це незаперечний символ розкоші, п'ятизірковий комплекс на кліфі з видом на океан, оточений субтропічними садами. Він працює з далекого 1891 року. Серед інших топових варіантів – Savoy Palace, Cliff Bay, Belmond та Casa Velha do Palheiro, усі у Фуншалі або поблизу.

Про відпочинок на Мадейрі відгуки туристів стабільно позитивні: її хвалять за неймовірні пейзажі, а навесні та влітку острів буквально потопає у зелені, також за комфортний клімат і за різноманіття активного відпочинку. Разом із тим досвідчені мандрівники попереджають, що це не класичний пляжний курорт, ба й погода на Мадейрі може змінитись тричі на день.

Яку валюту брати на Мадейру – теж важливе питання, яке хвилює кожного мандрівника-початківця. Але відповідь проста – острів є частиною Португалії та Єврозони, тож тут в обігу євро. Брати якісь інші гроші немає сенсу, та й у майже всіх ресторанах і готелях приймають оплата карткою.

Мадейра – цікаві факти про острів:



Спорт на Мадейрі – це окрема пристрасть. Чого варте лиш те, що острів є батьківщиною Кріштіану Роналду, чи не найвідомішого футболіста усіх часів. На Мадейрі працює музей CR7, а ще й міжнародний аеропорт у Фуншалі назвали на його честь.



Цей аеропорт сам по собі унікальна атракція. Його злітно-посадкову смугу частково підтримують опори просто над морем, і він офіційно один із найскладніших для пілотування у Європі.



А ще на Мадейрі добре розвинені водні види спорту – серфінг, вітрильний спорт, дайвінг. Не менш популярними є трекінг і параглайдинг. Клімат дозволяє займатися спортом цілий рік.

Які ще туристичні локації Португалії варто відвідати, якщо Мадейру вже повністю дослідили?

Окрім усім відомих Порту та Лісабона на материну, у Португалії є не менш цікаве місто Гімарайнш. Цікаво, що саме його називають колискою португальської нації – там народився перший король країни Афонсу Енрікеш, а його середньовічний замок став головним символом заснування незалежної держави.

Іншою історичною перлиною Португалії є унікальне село Каштелу-Нову – повністю зведене з граніту. Воно розкинулося на схилах гір Серра-да-Гардунья і до сьогодні зберегло автентичну атмосферу середньовіччя з давніми замковими руїнами та римською дорогою.