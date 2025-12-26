Мовиться про Азорські острови в Атлантичному океані, що належать Португалії. 24 Канал із посиланням на azores.com розповість про них докладніше.
Недооцінені Азори: чому їх називають Гаваями Європи?
Азорські острови – це ланцюжок з 9 вулканічних островів посеред Атлантики, що належать Португалії, але лежать за понад тисячу кілометрів від материка.
Завдяки Гольфстріму клімат тут м'який протягом усього року. Взимку температура рідко опускається нижче 15 градусів, а влітку тримається в межах комфортних 24 – 26, без виснажливої спеки.
За поєднання океану, субтропічної зелені та вулканічних пейзажів Азори здобули привабливу неофіційну назву європейських Гаваїв. Разом із цим це досить спокійний туристичний напрямок – більше, ніж популярні європейські курорти.
Найчастіше подорож на архіпелаг мандрівники починають з острова Сан-Мігель. Тут розташована столиця Понта-Делгада з аеропортом, портом, набережною та старовинним центром у португальському стилі. Однак головна причина прилетіти саме сюди – природа.
Тут ви знайдете кратерні озера Сете-Сідадіш з блакитною та зеленою водою, озеро Фого високо в горах, а також Фурнаш, де гейзери та гарячі джерела дозволяють побачити живий вулканізм буквально під ногами. А на полях довкола й досі готують традиційну страву кожиду, закопуючи горщики у гарячий ґрунт, нагрітий вулканами.
Окремий привід прилетіти на Азори – тут можна побачити китів і дельфінів у відкритому океані. Місцеві тури з Понта-Делгади або островів Фаял і Піку працюють майже цілий рік, а шанс побачити цих тварин у сезон досягає приблизно 70%.
Азори – дуже особливі острови Португалії: дивіться відео
Піку при цьому вважають островом для більш підготовлених мандрівників. Він має найвищу вершину Португалії у 2351 метр, і підйом на неї дає панораму не лише острова, а й сусідніх ділянок архіпелагу. А на острові Сан-Жорже є знамениті чайні плантації Gorreana – це єдина комерційна чайна ферма у Європі, заснована 1883 року.
Інші острови, такі як Флориш із водоспадами та густою зеленню або Фаял з яскраво-блакитними гортензіями, додають архіпелагу різноманітності, і кожен має свій характер. Тож на Азорах знайдеться все для тих, хто втомився від переповнених пляжів, але шукає теплий океан та зелені гори.
Зверніть увагу: як зазначає Planet Escape, Азорські острови є частиною Португалії, а отже і Європейського Союзу. Тож віза туди не потрібна, якщо не порушувати строк перебування – 90 днів протягом 180-денного періоду. Треба мати тільки біометричний паспорт і, звісно, страховку.
