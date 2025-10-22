Це Тіват у Чорногорії, Ніцца у Франції, а ще Порту та Мадейра у Португалії. 24 Канал із посиланням на LUKI_UA розповість про них докладніше.

Дивіться також Правда, яку ніхто не знає: яка доля відходів з туалету літака на висоті 10 000 метрів

Пілотеса Юля Слободянюк поділилася досвідом: які у неї найулюбленіші аеропорти?

Юля Слободянюк цікаво розповіла про особливості Тівату і Ніцци, а ми додамо ще подробиці про аеропорти Порту і Мадейри. Отже:

Тіват – це аеропорт серед скель Чорногорії, які роблять посадки зі здатними вразити видами, але водночас дуже складними. Пілоти виконують частину заходу візуально, адже маневри в гірській місцевості потребують точних розрахунків швидкості та траєкторії, а іноді й другого кола на посадку.​

Ніцца ж також красива, але так само й складна. Там непрості схеми зльоту та посадки з шумовими пастками, які контролюють шумове забруднення для міських районів. Порушення правил таких заходів тягне за собою великі штрафи, аж до 20 тисяч євро для авіакомпанії, що стимулює пілотів критично чітко виконувати всі процедури.

Пілотеса Юля Слободянюк розповіла про свої улюблені аеропорти: дивіться відео LUKI_UA

Аеропорт у Порту імені Франсішку Са Карнейру – другий за пасажиропотоком у Португалії, і всього за 11 кілометрів від центру міста. Він відомий компактністю, модернізованим терміналом і зручним транспортним сполученням. А океанічні краєвиди​ додають йому цікавих контрастів.

А от аеропорт Мадейри часто називають одним із найнебезпечніших у світі – пілоти проходять спеціальну підготовку для посадок тут. Як зазначає Euronews, цей аеропорт (імені Кріштіану Роналду, до речі) дійсно має дуже складну злітно-посадкову смугу: один кінець стоїть на бетонних стовпах, а інший – недалеко від скель. А ще й вітри з прилеглих гір створюють турбулентність, що іноді спричиняє затримки або й скасування рейсів.

Поради туристам: що слід обов'язково пам'ятати для подорожей літаком?