Нещодавно дівчина не змогла вирушити в заплановану поїздку до Мілану через нюанси в паспортному законодавстві ЄС, попри те, що її паспорт був дійсним. Що сталося розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Проблеми у "раю": чому туристка назвала Мальту поганим місцем для життя

Як жінку не пропустили на літак через паспорт?

Жінка була шокована в аеропорту Гатвік, коли співробітники повідомили їй, що її паспорт не відповідає необхідним вимогам для подорожей до Європейського Союзу. Челсі, яка мала намір насолодитися відпусткою з друзями в Мілані, виявила, що її паспорт, хоча і дійсний ще 7 місяців, був виданий понад 10 років тому.

Зазначається, що правила ЄС, запроваджені у 2021 році, передбачають, що британські паспорти, видані більше як 10 років тому, не вважаються дійсними для в'їзду в країни ЄС, пише BBC.

Намагаючись виправити ситуацію, Челсі спробувала отримати новий паспорт в останню хвилину. Однак, через брак часу вона не змогла б зробити це до запланованого вильоту. Як наслідок, була змушена повертатися додому сама, пропустивши заплановану поїздку з друзями й зазнавши збитків у розмірі 418 фунтів стерлінгів.

Челсі зняла відео, де вона плаче та ділиться історією, і розмістила його у TikTok.

Я дізналася гірким шляхом, що для поїздки до ЄС ваш британський паспорт повинен бути виданий протягом останніх 10 років,

– каже вона.

Дивіться, як це було: відео

#EUTravel #PassportCheck #10YearRule #TravelAwareness #BrexitTravel #AirportTips #TravelFails @theworldofchelsea ️ TRAVEL PSA ️ I just learned the hard way that for travel to the EU your UK passport must have been issued within the last 10 years – even if it hasn’t expired yet. I was refused boarding today because my passport was issued over 10 years ago (even though it still had months left on it) and I’ve had to miss my flight and cancel my weekend plans If you have a trip coming up, check your passport’s start date, not just the expiry date. This rule came in after Brexit, but it’s still catching so many people out. Save this post & share it with anyone who’s travelling soon – don’t get caught like I did! #TravelTips #TravelPlanning @easyJet @homeofficeuk ♬ original sound - Chelsea Rodd

Багато користувачів під відео висловили своє співчуття і поділилися особистим досвідом, пов'язаним з цією проблемою. Однак, деякі з них зазначили, що ці правила вважаються "загальновідомими".

Так, Челсі радить мандрівникам ретельно вивчати умови та положення, в тому числі "дрібний шрифт", при бронюванні авіаквитків до ЄС. Також зазначила, що авіакомпанії повинні робити цю інформацію більш зрозумілою.

Що ще треба знати про авіаподорожі?