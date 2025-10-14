Нещодавно дівчина не змогла вирушити в заплановану поїздку до Мілану через нюанси в паспортному законодавстві ЄС, попри те, що її паспорт був дійсним. Що сталося розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Як жінку не пропустили на літак через паспорт?
Жінка була шокована в аеропорту Гатвік, коли співробітники повідомили їй, що її паспорт не відповідає необхідним вимогам для подорожей до Європейського Союзу. Челсі, яка мала намір насолодитися відпусткою з друзями в Мілані, виявила, що її паспорт, хоча і дійсний ще 7 місяців, був виданий понад 10 років тому.
Зазначається, що правила ЄС, запроваджені у 2021 році, передбачають, що британські паспорти, видані більше як 10 років тому, не вважаються дійсними для в'їзду в країни ЄС, пише BBC.
Намагаючись виправити ситуацію, Челсі спробувала отримати новий паспорт в останню хвилину. Однак, через брак часу вона не змогла б зробити це до запланованого вильоту. Як наслідок, була змушена повертатися додому сама, пропустивши заплановану поїздку з друзями й зазнавши збитків у розмірі 418 фунтів стерлінгів.
Челсі зняла відео, де вона плаче та ділиться історією, і розмістила його у TikTok.
Я дізналася гірким шляхом, що для поїздки до ЄС ваш британський паспорт повинен бути виданий протягом останніх 10 років,
– каже вона.
Багато користувачів під відео висловили своє співчуття і поділилися особистим досвідом, пов'язаним з цією проблемою. Однак, деякі з них зазначили, що ці правила вважаються "загальновідомими".
Так, Челсі радить мандрівникам ретельно вивчати умови та положення, в тому числі "дрібний шрифт", при бронюванні авіаквитків до ЄС. Також зазначила, що авіакомпанії повинні робити цю інформацію більш зрозумілою.
