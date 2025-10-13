Кіберзлочинці дедалі частіше обирають своєю мішенню туристів, користуючись вразливостями, пов'язаними з незахищеними мережами Wi-Fi в аеропортах. Як не потрапити на гачок, розповідає 24 Канал з посиланням на Fodor's Travel.

Які шахрайства з Wi-Fi існують в аеропортах?

Особливо оманливе шахрайство під назвою "Злий близнюк" передбачає створення хакерами підроблених мереж Wi-Fi, які дуже схожі на легітимні з'єднання в аеропортах і кафе. У звичних налаштуваннях пристрої можуть автоматично підключатися до цих шкідливих мереж без відома користувачів, що дозволяє хакерам отримати доступ до конфіденційних даних.

Експерти рекомендують туристам регулярно переглядати налаштування Wi-Fi, видаляючи всі мережі, які більше не потрібні, і підключатися тільки до тих мереж, які вони можуть перевірити як законні, щоб захистити свою інформацію.

На додаток до шахрайства "Злий близнюк", туристам варто знати й про інші поширені шахрайські схеми й тактики:

Фальшиві спливаючі вікна та додатки

Ці сповіщення нібито надають оновлений розклад рейсів, спеціальні пропозиції або повідомлення про компенсацію за затримки. Хоча вони можуть здаватися корисними та терміновими, експерти попереджають, що завантаження таких сповіщень може призвести до встановлення на пристрої шкідливого програмного забезпечення.

Це потенційно дозволяє хакерам отримати доступ до конфіденційної інформації, включаючи паролі, дані кредитних карток і документи.

Фішингові вебсайти

Шахраї створюють майже ідентичні копії вебсайтів авіакомпаній, ретельно імітуючи все – від логотипів до інтерфейсів вибору місць. Нічого не підозрюючи, мандрівники вводять свої облікові дані для входу або платіжні реквізити на цих шахрайських сайтах, й ризикують стати жертвами викрадення своїх облікових записів або несанкціонованих покупок.



Як легко можна стати жертвою шахрайства через Wi-Fi в аеропорту / Фото Unsplash

Шахрайські пропозиції компенсації

Спливаюче вікно або реклама можуть обіцяти допомогти перебронювати скасований рейс або вимагати відшкодування за затримку. Вони навіть можуть стягувати невелику "плату за обслуговування", щоб виглядати законно. Натомість вони або вкрадуть особисті дані, або заберуть гроші й зникнуть.

Підроблені QR-коди

Аеропорти дедалі частіше використовують QR-коди, щоб полегшити швидкий доступ до інформації про рейси, меню та мап. Однак, експерти з безпеки попереджають мандрівників про потенційні ризики, пов'язані з цією технологією. Якщо шахрай замінить офіційний QR-код підробленою версією, користувачі, які нічого не підозрюють, можуть бути перенаправлені на шахрайський вебсайт.

Це просте сканування може призвести до ненавмисного розкриття конфіденційної інформації, включаючи номери бронювання, паспортні дані та банківську інформацію.

