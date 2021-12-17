Лоукостер Wizz Air розширив мережу маршрутів з Києва: куди літатиме
Авіакомпанії постійно відкривають нові рейси з Києва. Лоукостер Wizz Air – не виняток!
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявила про розширення мережі маршрутів зі столиці України.
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Напередодні свят авіакомпанія Wizz Air розширює мережу маршрутів із Києва просто щодня,
– йдеться у повідомленні.
Так, авіакомпанія відкриває 3 нових рейси з аеропорту "Київ" (Жуляни). Полетіти можна буде до Франції, Нідерландів та Угорщини.
Нові напрямки Wizz Air з Києва
- Київ – Париж (Бове) – з 17 грудня;
- Київ – Ейндховен – з 18 грудня;
- Київ – Дебрецен – з 19 грудня.
Рейси в Париж будуть здійснювати в понеділок і п'ятницю, в Ейндховен – у вівторок та суботу (з 17 січня ще в понеділок й п'ятницю), а в Дебрецен – щосереди й неділі.
Крім того, з 16 грудня лоукостер відновив рейси за напрямком Київ – Стокгольм (Скавста), які припинив декілька років тому. Польоти виконуватимуться двічі на тиждень – щочетверга та неділі.Цікаво! Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала розпродаж квитків на міжнародні маршрути. За 10 напрямками із Києва можна полетіти від 18 доларів.
Інші цікаві новини Wizz Air
- Угорський лоукостер скасував 36 рейсів з Польщі із січня до березня 2022 року;
- Авіакомпанія відкрила продаж квитків на новий напрямок – літатиме зі Львова до іспанського міста Валенсія;
- Лоукостер заявив про запуск нового маршруту з Києва на литовський морський курорт Паланга;
- Авіаперевізник вирішив відновити 5 рейсів зі Львова – Будапешт, Біллунд, Катовіце, Вільнюс та Братислава;
- Крім того, через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс Wizz Air – понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана.