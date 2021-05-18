Греція, Чорногорія, Туреччина й інші держави: куди українці можуть подорожувати у травні

Нині українці можуть подорожувати до 107 держав світу. Які країни відкриті для України в травні – читайте далі.

Про таку кількість заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу. Глава МЗС також підтвердив відкриття кордонів для українських туристів у Греції, на Кіпрі та Сейшельських островах.

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Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу, – повідомив Кулеба.

Він додав, що з попереднього брифінгу, який відбувався 26 березня, в'їзд дозволили ще три країни – Греція, Кіпр та Сейшельські острови.

Міністр нагадав, що умови в'їзду можуть передбачати дотримання протиепідемічних вимог: негативні ПЛР-тести, проходження тестування в аеропорту та обов'язкового карантину. Водночас зазначив, що у принципі, в'їхати в усі ці 107 країн можливо.

Які ще країни стають доступні для українців?

Туреччина

На тлі покращення ситуації з коронавірусом COVID-19 з 17 травня країна вирішила завершити локдаун. Вже з 15 травня влада Туреччини скасовує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів, які летять з України.

За даними сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua, перед в'їздом, за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини.

Болгарія

З 1 травня влада Болгарії дозволила в'їжджати іноземним туристам. Для в'їзду потрібно виконати одну з трьох умов:

пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус

сертифікат про вакцинацію

документ про перенесений COVID-19, отриманий не раніше ніж за 6 місяців до дати в'їзду

Чорногорія

Країна скасувала всі обмеження для туристів. Зокрема не потрібно проходити тест на наявність COVID-19. Для в'їзду – достатньо мати з собою закордонний паспорт.

Єгипет

Всі без винятку громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Більше про відкриті країни для українців та умови в'їзду до них – читайте на сайті консульської служби МЗС України.



Скриншот інтерактивної мапи світу на сайті консульської служби МЗС України