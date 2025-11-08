На що скаржаться туристи турагентам?
Усі люди різні й по-різному сприймають відпочинок – хтось радіє, бо нарешті потрапив у відпустку, а хтось – злиться через неідеальні дрібниці. Іноді туристи бідкаються турагентам на дуже дивні речі. Про найкурйозніші ситуації 24 Каналу розповіли директорка агенції "Турмапа" Катерина Козлова, львівська турагентка Олена Матвіяс й директорка агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.
Катерина Козлова розповіла, як на одну з менеджерок її агенції накричали туристи, які не розібралися в тому, як розкладається диван. Вони обзивали дівчину і використовували нецензурну лексику, на що та спокійно сказала, що треба звернутися на рецепцію готелю, де працівники все пояснять. Так і сталося – ніякої проблеми з диваном не було.
Дуже багато скарг є від клієнтів у перший день відпочинку просто тому, що вони втомлені та злі з дороги,
– пояснила Катерина.
Водночас Олені клієнти бідкалися на те, що в номері нема праски. Що важливо – робили це о першій ночі. Турагентка пояснила, що такі ситуації потрібно вирішувати безпосередньо у готелі.
Найкумедніше було, коли одні туристи писали Олені, що в автобусі нема вішалки для піджака та розетки безпосередньо під їхнім сидінням. Хтось злився на брудне скло в лобі готелі та плями на дитячому майданчику і вважав своїм обов'язком розповісти про це агентці.
Нещодавно у туристки вкрали в готелі піжаму, і вона постійно скаржилась нашій менеджерці, що їй тепер немає в чому спати,
– поділилася Наталія Якименко.
Що нового у сфері туризму і подорожей?
Гідеса Ірина Білецька, яка супроводжує автобусні тури, розповіла, що туристи, які бронюють політ на повітряній кулі у Каппадокії, можуть так і не злетіти в небо. Річ у тому, що польоти залежать від погоди і дуже часто їх скасовують, про що люди дізнаються вже на місці.
Експерти назвали 5 міст у Європі, в які зараз не варто їхати. У міжсезоння погода там дуже нестабільна, а тому подорож може піти не за планом. Мовиться про Порту у Португалії, Майорку в Іспанії, Барі в Італії, Корк в Ірландії та Ніццу у Франції.
Нещодавно у Бухаресті відкрили найбільший православний храм у Європі. Люди з'їхалися з усієї країни і стояли у довжелезній черзі, аби потрапити на службу.