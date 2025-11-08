На що скаржаться туристи турагентам?

Усі люди різні й по-різному сприймають відпочинок – хтось радіє, бо нарешті потрапив у відпустку, а хтось – злиться через неідеальні дрібниці. Іноді туристи бідкаються турагентам на дуже дивні речі. Про найкурйозніші ситуації 24 Каналу розповіли директорка агенції "Турмапа" Катерина Козлова, львівська турагентка Олена Матвіяс й директорка агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Читайте також Як обрати готель для відпустки і чому не варто вірити відгукам: лайфхаки від експертів

Катерина Козлова розповіла, як на одну з менеджерок її агенції накричали туристи, які не розібралися в тому, як розкладається диван. Вони обзивали дівчину і використовували нецензурну лексику, на що та спокійно сказала, що треба звернутися на рецепцію готелю, де працівники все пояснять. Так і сталося – ніякої проблеми з диваном не було.

Дуже багато скарг є від клієнтів у перший день відпочинку просто тому, що вони втомлені та злі з дороги,

– пояснила Катерина.

Водночас Олені клієнти бідкалися на те, що в номері нема праски. Що важливо – робили це о першій ночі. Турагентка пояснила, що такі ситуації потрібно вирішувати безпосередньо у готелі.

Найкумедніше було, коли одні туристи писали Олені, що в автобусі нема вішалки для піджака та розетки безпосередньо під їхнім сидінням. Хтось злився на брудне скло в лобі готелі та плями на дитячому майданчику і вважав своїм обов'язком розповісти про це агентці.

Нещодавно у туристки вкрали в готелі піжаму, і вона постійно скаржилась нашій менеджерці, що їй тепер немає в чому спати,

– поділилася Наталія Якименко.

Що нового у сфері туризму і подорожей?