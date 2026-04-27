Багато пасажирів помічали, що під час нічних зльотів і посадок у літаку приглушують світло, а шторки ілюмінаторів просять залишати відкритими. Хоча ці правила можуть здаватися дрібницями, насправді вони є важливою частиною авіаційної безпеки. З посиланням на The Guardian пояснюємо ці нюанси.

Чому під час зльоту та посадки вночі у літаку приглушують світло?

Під час зльоту та посадки в темну пору доби освітлення в салоні спеціально зменшують. Це роблять із міркувань безпеки: у разі аварійної ситуації або екстреної евакуації пасажири вже будуть краще адаптовані до темряви та зможуть швидше орієнтуватися, зокрема бачити підлогові світлові маркери й шлях до виходу. Крім того, різка зміна освітлення може "осліпити" очі, тоді як плавне затемнення дозволяє їм поступово звикнути до низького рівня світла.

Навіщо просять відкривати шторки вікон під час зльоту і посадки?

Ще одне правило авіаційної безпеки – відкриті шторки ілюмінаторів. Як пояснюють на платформі Reddit, це потрібно для того, щоб екіпаж і пасажири могли одразу помітити будь-які зовнішні небезпеки, наприклад дим, пожежу або уламки, а також швидко оцінити ситуацію з обох боків літака.

Шторки під час зльоту та посадки вночі повинні бути відкриті

Додатково це дозволяє зберегти однаковий рівень освітлення всередині салону та на вулиці, щоб очі були вже підготовлені до умов зовні у разі екстреної евакуації.

