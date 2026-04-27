Многие пассажиры замечали, что во время ночных взлетов и посадок в самолете приглушают свет, а шторки иллюминаторов просят оставлять открытыми. Хотя эти правила могут казаться мелочами, на самом деле они являются важной частью авиационной безопасности. Со ссылкой на The Guardian объясняем эти нюансы.

Почему во время взлета и посадки ночью в самолете приглушают свет?

Во время взлета и посадки в темное время суток освещение в салоне специально уменьшают. Это делают из соображений безопасности: в случае аварийной ситуации или экстренной эвакуации пассажиры уже будут лучше адаптированы к темноте и смогут быстрее ориентироваться, в частности видеть напольные световые маркеры и путь к выходу. Кроме того, резкая смена освещения может "ослепить" глаза, тогда как плавное затемнение позволяет им постепенно привыкнуть к низкому уровню света.

Зачем просят открывать шторки окон во время взлета и посадки?

Еще одно правило авиационной безопасности – открытые шторки иллюминаторов. Как объясняют на платформе Reddit, это нужно для того, чтобы экипаж и пассажиры могли сразу заметить любые внешние опасности, например дым, пожар или обломки, а также быстро оценить ситуацию с обеих сторон самолета.

Шторки во время взлета и посадки ночью должны быть открыты

Дополнительно это позволяет сохранить одинаковый уровень освещения внутри салона и на улице, чтобы глаза были уже подготовлены к условиям снаружи в случае экстренной эвакуации.

