Нещодавно авторка туристичного контенту в Instagram поділилася порадами, які допоможуть гостям уникнути пасток, пов'язаних із недосвідченістю, коли вони просять підвищити категорію номера. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Небезпечні підказки: чому планування подорожей з ChatGPT та Gemini – погана ідея

Як покращити номер в готелі?

За словами дівчини під ніком @escape_the_ordinary_by_dimple, елітні мандрівники часто утримуються від прямого прохання про безплатні послуги. Натомість намагаються подати себе так, щоб це свідчило про те, що вони заслуговують на особливе ставлення.

Ось що вони кажуть замість цього: "Привіт, я знаю, що у вас, мабуть, все зайняте, але якщо ви можете щось зробити, щоб зробити перебування особливим, я буду дуже вдячний".

Це шанобливо та дозволяє персоналу запропонувати щось на своїх умовах – це робить їх більш схильними погодитися.

Досвідчені оглядачі Фіона Дункан і Марк О'Флаерті теж поділилися цінними порадами. Їх найголовніша рекомендація – зателефонувати безпосередньо до готелю перед бронюванням, оскільки Дункан зазначає, що багато мандрівників часто покладаються виключно на онлайн-платформи бронювання.

Маючи багаторічний досвід відвідування готелів у Британії та за її межами, вона підкреслює, що дружня розмова з персоналом готелю може суттєво вплинути на результат. Вона радить гостям ввічливо запитувати про кращі варіанти номерів під час реєстрації, особливо для особливих випадків.



Як покращити номер в готелі / Фото Pixabay

Як практичний приклад, Дункан пропонує прямолінійний підхід: "Це дуже зухвало з мого боку, але якби під час реєстрації у вас був номер з дивовижним видом, це було б для мене чимось особливим, і я був би дуже вдячний, якби ви змогли підвищити мені категорію номера".

Марк підкреслив і важливість правильного вибору часу та особистого звернення. Він поділився особистим досвідом підвищення класу номера до пентхауса в Нью-Йорку, що стало можливим завдяки щасливому збігу обставин, адже він запізнився після того, як готель розпродав усі стандартні номери.

Марк також зазначив, що невеликі готелі, як правило, більш схильні надавати безплатне покращення, коли є вільні номери.

Що треба знати про перебування в готелях?