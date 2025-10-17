Як наслідок, певні предмети в готельних номерах можуть залишитися поза увагою. Покоївка готелю розповіла про найбрудніші готельні предмети, пише 24 Канал з посиланням на VegOut.

Що найбрудніше в готелі?

Пульт – ця річ отримала почесне звання короля мікробів. Перед використанням його краще ретельно протерти або загорнути в плівку. Прибиральники кажуть, що навіть на сидінні громадського унітаза менше бруду.

Телефон – готельні телефони прибираються рідко і ніколи не дезінфікуються.

Вимикач – кнопку ввімкнення світла миють у кращому випадку раз на місяць. Неможливо знати, скільки брудних або жирних пальців торкалися поверхні, тому її варто витерти вологою серветкою.

Дверні ручки – вони теж протираються рідко, особливо всередині номерів. Найбруднішими вважаються ручки у ванних кімнатах, до яких гості торкаються після туалету.

Кавоварка – працівники готелів називають цю техніку "машиною для мікробів". Як і в будь-якому місці, де є волога і тепло, всередині кавомашини є ціле джерело бактерій.

Мінібар – готельні холодильники рідко обробляють, тому на ручках залишаються відбитки безлічі відвідувачів. А напої після кожного гостя не змінюють. Тому зовні на пляшках і банках можуть бути чужі сліди.



Мінібар у готелі – не найчистіша річ / Фото Unsplash

Змив унітазу – туалет завжди миють ретельно і з великою кількістю хімії, але кнопка змиву з незрозумілої причини залишається невидимою. Тому змивати за собою краще з використанням серветки.

Шторка для душу – волога і тепло є улюбленим місцем проживання бактерій, а в душі все це є. Персонал у кращому разі замінює фіранки раз на місяць, якщо взагалі це робить.

Ручка крана – оскільки спочатку ми відкриваємо кран брудними руками, на ньому завжди повно забруднень. Прибиральники зазвичай протирають ручки від крапель води, але не дезінфікують.

Саше – вузьке простирадло, яке кладуть на край ліжка, перуть лише раз на 3 місяці, тому його краще одразу заховати в шафу.

Світильники та абажур – хоча лампи протирають від пилу, бруду на них все одно дуже багато.

Подушки – наволочки й простирадла готелі перуть регулярно, але самі подушки, найімовірніше, ніколи не бачили пральної машинки, пишуть на Quora.



Готельні подушки рідко перуться / Фото Unsplash

Узголів'я ліжка – на цю частину ліжка часто спираються гості, залишаючи на поверхні волосся і шкірний жир. Тому прибиральники радять покласти рушник між головою і спинкою меблів.

Штори та жалюзі – більшість закладів змінюють їх лише один – два рази на рік. За цей період на тканині збирається пил, цвіль, мікроби й навіть пилові кліщі.

