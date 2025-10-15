Це допоможе уникнути будь-яких небажаних проблем під час подорожі, зокрема, відлякає, а не притягне злодіїв. Що можна писати на багажній бирці, а що – не варто, розповідає 24 Канал з посиланням на Liverpoolecho.co.uk.

Читайте також Не станьте жертвою: 4 найбільші шахрайські схеми з Wi-Fi в аеропортах

Що безпечно писати на бирці валізи, а що – ні?

Експерти попереджають, що неправильне маркування багажу може призвести до крадіжки особистих даних, шахрайства і навіть пограбування.

На багажних бирках зазвичай вказують особисті дані, такі як ім'я власника, номер телефону, адресу, а іноді й маршрут подорожі – все це для того, щоб полегшити швидке повернення загубленої валізи. Однак, що більша частина цієї інформації є зайвою.

Так, щоб допомогти авіакомпанії повернути вам загублений багаж, слід вказати на багажній бирці:

повне ім'я, як в паспорті;

номер телефону;

адреса електронної пошти – як додатковий спосіб зв'язку, якщо багаж буде загублений або вкрадений.

Що не потрібно вказувати на бирках валіз і сумок:

домашню адресу – це може підказати злодіям, що житло пустує;

перелік цінних речей у багажі – це також запрошення для злодіїв;

свій маршрут і пункти призначення.

Також експерти радять використовувати замки на валізах і сумках, щоб відлякати потенційних злодіїв. Замкнена валіза зазвичай вважається менш привабливою ціллю, ніж незамкнена.

Чому замок на валізі – вдала ідея?

Туристична платформа Booking.com наголошує на важливості замикання багажу на замок, щоб захистити особисті речі та зберегти конфіденційність.

Ще радить мандрівникам розглянути можливість використання яскравих замків або аксесуарів для покращення видимості валізи. Це допоможе швидко ідентифікувати свій багаж серед схожих речей і мінімізує ймовірність випадкової плутанини.

Що ще треба знати про авіаподорожі?