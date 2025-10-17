Нещодавно BBC Ukraine звернуло увагу, що деякі мандрівники, покладаючись на ChatGPT і подібні інструменти для складання маршрутів, опиняються в місцях, яких взагалі не існує, або з суттєвими помилками в порадах. Як ШІ можуть ввести мандрівників в оману, розповідає 24 Канал

Чому ШІ вигадує маршрути?

ChatGPT і Gemini здатні генерувати відповіді, синтезуючи фрази та інформацію з великих текстових баз даних. Однак ці системи працюють, прогнозуючи ймовірні послідовності слів, а не перевіряючи точність кожного твердження. Як наслідок, їм бракує всеосяжної "внутрішньої карти світу", і вони часто не можуть відрізнити факт від вигадки. Так, моделі можуть вигадувати інформацію.

Як наслідок, користувачі стикаються з неточностями: вигадані місця, неправильні години роботи та помилкові маршрути.

Ризики автоматичного планування подорожей з ШІ

Неправдиві або вигадані об’єкти

Інструменти поєднують назви відомих пам'яток для створення нових, на перший погляд, правдоподібних локацій, таких як "Ейфелева вежа в Пекіні". Хоча ці описи можуть здаватися достовірними, особливо для тих, хто не знайомий з місцевістю, вони часто є повністю сфабрикованими.

Помилки з логістикою та транспортом

ШІ не здатен точно оцінювати транспортну логістику. Сучасні алгоритми часто не беруть до уваги такі важливі фактори, як доступність транспортних засобів, години роботи об'єктів, графіки перевезень та сезонні коливання.

Це може призвести до непрактичних рекомендацій, наприклад, пропонуючи маршрути, які не можуть бути завершені протягом одного дня, або вказуючи на своєчасні пересадки, які насправді не відповідають реальним розкладам.

Відсутність урахування фізичного навантаження й географічних факторів

У складних умовах гір, пустель і джунглів точні дані про висоту над рівнем моря, складність маршруту, клімат і безпечні зони мають вирішальне значення для забезпечення безпеки. Однак покладання на штучний інтелект може призвести до неправильного тлумачення географічних описів. Наприклад, рівнинний, затверджений пішохідний маршрут може бути помилково ідентифікований як крутий гірський підйом.

Такі неточності створюють значні ризики, особливо в районах з обмеженим мобільним зв'язком або непередбачуваними погодними умовами.



Чому планування подорожей із ChatGPT і Gemini небезпечне / Фото Unsplash

Нездатність розпізнати застарілу або неправильну інформацію

Дані на основі текстів можуть бути застарілими чи неточними – об'єкт може бути вже закритий, шлях – перекритий, а розклад – змінений. Модель не гарантує оновлення інформації в режимі реального часу.

Важливі документи або візові формальності

Інколи ChatGPT може неправильно сказати, що деякі документи чи формальності (візи, дозвільні документи) не потрібні або що вимоги змінено. Були випадки, коли люди пропускали рейси або стикалися зі значними ускладненнями через неточні вказівки ШІ.

Очікування і реальність

Коли ШІ задає надто "ідеальні" рекомендації, це може сформувати надмірно привабливий образ місця, який розчарує. Прагнення до досконалості часто призводить до ігнорування важливих реальних факторів, зокрема бюджетних обмежень, транспортної логістики та мінливих погодних умов.

Тож, користуйтеся такими допоміжними інструментами, як ChatGPT чи Gemini, при плануванні мандрівок, але не довіряйте їм на 100%.

Що ще врахувати під час подорожі?