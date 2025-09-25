Отже, запрошуємо вас до селища Скала-Подільська. Тут же і розташований Скальський замок, пише 24 Канал з посиланням на ресурс "Дримба".

Чим цікавий Скальський замок?

За наявною інформацією, спорудили його приблизно у сімдесятих роках XIV століття. Його побудували на високому скелястому урвищі. Власне, це був один з видів оборони об'єкта – природний.

Де розташоване селище Скала-Подільська? Побачити його можна на правому березі Збруча. Якщо їхати від Борщева, то потрібно подолати 15 кілометрів, а від Чорткова – 35.

Це цікаво! Перша письмова згадка про Скалу-Подільську датована 1210 роком. Правда, тоді селище було містом Скала-над-Збручем.

Як пише ресурс Landmarks, на міській печатці з 1531 року можна побачити зображення замку. Впродовж років стіни фортеці зустрічали чимало вояків: і волохів, і турків, і татар. Ба більше, фортецю також штурмували війська запорізьких козаків під проводом:

Максима Кривоноса у 1648 році;

Богдана Хмельницького.

А ще у 1657 році – семигородська армія князя Ракоці.

Згідно з люстрацією 1665 року, "замок побудований на скелях і обведений стінами, прийшов до повного занепаду". Скала опісля такого опису міста та фортеці на 12 років звільняється від оподаткування.

Вже у 1756 році є інша згадка. Вона свідчить про те, що у цього замку, оточеного мурами, споруджений Адамом Тарло новий палац. Утім, за кілька років його знищило полум'я.



Залишки Скальського замку / Фото Oleksandr Malyon

Як наслідок, "замок стоїть пусткою, лише в господарській прибудові відремонтовано кілька приміщень". Ця ж письмова згадка підтверджує, що колись ця твердиня могла витримати набіги татар. Власне, про це свідчать її міцні мури, а також башти, розташовані вздовж периметру.

Якщо говорити про господарську споруду, згадану вище, то її можна побачити на старому фото, зробленому на початку XX століття. Її прибудували до муру у південно-західному кутку. Вона прямокутна та має всього один поверх.

Ще трішки інформації можна прочитати з "Опису подільських замків", який віднайшов і опублікував Михайло Грушевський. Так, у середині XIX століття до Скали приїжджав Наполеон Орда – знаменитий художник і мандрівник (майже тревел-блогер на ті часи). Він і зробив детальну гравюру, на якій можна побачити замок тих часів. Правда, на той момент від нього залишились самі лише руїни.



Руїни Скальського замку на Тернопільщині / Гравюра Наполеона Орда

