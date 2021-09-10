Балтійські країни спростили правила в'їзду для вакцинованих туристів, зокрема українських
Джерело:телеграм-канал Коронавірус_інфо
19 липня 2021 року країни Балтії виконали рекомендацію Ради ЄС. Естонія, Латвія та Литва відкрилися для всіх типів подорожей.
Зараз ці країни спростили умови в'їзду для українських туристів. Десь необхідно пред'явити документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, а десь достатньо негативних ПЛР-тестів чи експрес-тесту на антиген.
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Країни Балтії спростили умови в'їзду для українців
Латвія
В'їхати на територію країни можна при наявності одного з документів:
- COVID-сертифікат країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;
- підтвердження про одужання;
- COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".
Якщо ці документи відсутні, туристу доведеться:
- пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;
- пройти тест після прибуття.
Литва
Для в'їзду потрібно:
- сертифікат про повну вакцинацію;
- негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;
- сертифікат про одужання;
- 10-денна самоізоляція (її можна скоротити на сьомий день, зробивши тест за власний кошт).
Естонія
Згідно з рішенням Уряду Естонії, до країни можна в'їжджати з будь-якою метою, зокрема туристичною, до 12 вересня 2021 року.
З 5 квітня при в'їзді в Естонію потрібно в обов'язковому порядку заповнювати коронавірусну декларацію.
Країни, які відкриваються для туристів: останні новини
- Одразу 3 європейські держави відкрилися для українців з 9 вересня – Польща, Фінляндія та Норвегія. Сюди пускатимуть без карантину тільки вакцинованих;
- В'єтнам має намір з жовтня відкрити для туристів найбільший зі своїх островів – Фукуок;
- Уряд Канади дозволив вакцинованим туристам відвідувати країну без карантину. В'їхати тепер можна з певними вимогами незалежно від мети візиту;
- Міністерство туризму Ізраїлю оголосило, що з 19 вересня відновить програму, яка дозволить в'їзд організованим туристичним групам з окремих країн;
- Влада емірату Абу-Дабі прийняла рішення послабити правила в'їзду для туристів. Щоправда, лише для вакцинованих.