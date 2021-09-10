Балтійські країни спростили правила в'їзду для вакцинованих туристів, зокрема українських

19 липня 2021 року країни Балтії виконали рекомендацію Ради ЄС. Естонія, Латвія та Литва відкрилися для всіх типів подорожей.

Зараз ці країни спростили умови в'їзду для українських туристів. Десь необхідно пред'явити документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, а десь достатньо негативних ПЛР-тестів чи експрес-тесту на антиген.

Читайте також Куди українці можуть подорожувати: у МЗС назвали кількість відкритих країн

Країни Балтії спростили умови в'їзду для українців

Латвія

В'їхати на територію країни можна при наявності одного з документів:

COVID-сертифікат країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;

підтвердження про одужання;

COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Якщо ці документи відсутні, туристу доведеться:

пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;

пройти тест після прибуття.

Литва

За даними Worldometer , станом на 10 вересня 2021 року в Латвії виявлено 146 381 випадок зараження коронавірусом, з них 2 602 летальних.

Для в'їзду потрібно:

сертифікат про повну вакцинацію;

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;

сертифікат про одужання;

10-денна самоізоляція (її можна скоротити на сьомий день, зробивши тест за власний кошт).

Естонія

За даними Worldometer , станом на 10 вересня 2021 року в Литві виявлено 306 558 випадків зараження коронавірусом, з них 4 655 летальних.

Згідно з рішенням Уряду Естонії, до країни можна в'їжджати з будь-якою метою, зокрема туристичною, до 12 вересня 2021 року.

З 5 квітня при в'їзді в Естонію потрібно в обов'язковому порядку заповнювати коронавірусну декларацію. За даними Worldometer , станом на 10 вересня 2021 року в Естонії виявлено 145 885 випадків зараження коронавірусом, з них 1 309 летальних.

Країни, які відкриваються для туристів: останні новини