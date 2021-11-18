Azur Air Ukraine відкриває новий рейс на популярний морський курорт
Джерело:Укрінформ
У 2020 році наймолодший курорт Єгипту став головним відкриттям сезону, і зараз стрімко набирає обертів. Так, мовиться про Марса-ель-Алам, що на узбережжі Червоного моря.
Що ж, тепер українцям вирушити на цей морський курорт буде ще простіше. Українська авіакомпанія Azur Air Ukraine вирішила запустити новий рейс до Єгипту.
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Azur Air Ukraine відкриває рейс з Одеси до Марса-ель-Аламу
Так, з 25 листопада авіаперевізник розпочне польоти за новим маршрутом Одеса – Марса-ель-Алам.
Авіакомпанія Azur Air Ukraine запускає 25 листопада регулярні перельоти за маршрутом "Одеса – Марса-ель-Алам",
– повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
Розклад рейсів
- Одеса 13:10 – Марса-ель-Алам 16:55;
- Марса-ель-Алам 8:25 – Одеса 12:10.
Рейси виконуватимуться щочетверга впродовж усієї зимової навігації – до 24 березня 2022 року.
Для перевезення пасажирів Azur Air Ukraine використовуватиме лайнер Boeing 737-800.Зверніть увагу! Деталі про відкриті країни та умови в'їзду для українців, зокрема до Єгипту, – читайте на сайті консульської служби МЗС України.
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