Azur Air Ukraine відкриває новий рейс на популярний морський курорт

У 2020 році наймолодший курорт Єгипту став головним відкриттям сезону, і зараз стрімко набирає обертів. Так, мовиться про Марса-ель-Алам, що на узбережжі Червоного моря.

Що ж, тепер українцям вирушити на цей морський курорт буде ще простіше. Українська авіакомпанія Azur Air Ukraine вирішила запустити новий рейс до Єгипту.

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Azur Air Ukraine відкриває рейс з Одеси до Марса-ель-Аламу

Так, з 25 листопада авіаперевізник розпочне польоти за новим маршрутом Одеса – Марса-ель-Алам.

Авіакомпанія Azur Air Ukraine запускає 25 листопада регулярні перельоти за маршрутом "Одеса – Марса-ель-Алам",

– повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Розклад рейсів

Одеса 13:10 – Марса-ель-Алам 16:55;

13:10 – 16:55; Марса-ель-Алам 8:25 – Одеса 12:10.

Рейси виконуватимуться щочетверга впродовж усієї зимової навігації – до 24 березня 2022 року.