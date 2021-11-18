Что ж, теперь украинцам отправиться на этот морской курорт будет еще проще. Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine решила запустить новый рейс в Египет.
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Azur Air Ukraine открывает рейс из Одессы в Марса-эль-Алам
Так, с 25 ноября авиаперевозчик начнет полеты по новому маршруту Одесса – Марса-эль-Алам.
Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает 25 ноября регулярные перелеты по маршруту "Одесса - Марса-эль-Алам",
– сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Расписание рейсов
- Одесса 13:10 – Марса-эль-Алам 16:55;
- Марса-эль-Алам 8:25 – Одесса 12:10.
Рейсы будут выполняться каждый четверг на протяжении всей зимней навигации – до 24 марта 2022 года.
Для перевозки пассажиров Azur Air Ukraine будет использовать лайнер Boeing 737-800.
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