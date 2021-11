Катарский авиаперевозчик проведет лотерею среди пассажиров, являющихся гражданами Украины и еще 38 стран и совершающих полеты из аэропортов своего региона. Как стать участником розыгрыша – узнайте дальше!

Розыгрыш от Qatar Airways: как стать участником

Для участия в розыгрыше следует забронировать авиабилеты на сайте или в мобильном приложении на любой рейс Qatar Airways с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года и совершить путешествие в этот период.

Также необходимо быть участником Privilege Club и после бронирования билетов зайти в раздел "Offers", после чего нажать кнопку акции "Fly with the Best" и согласиться с условиями. Указывается, что регистрация бесплатна.

Подарки, которые можно выиграть

1 000 000 долларов США – с суммы необходимо будет уплатить налоги, предусмотренные страной проживания; автомобиль Posche Taycan эквивалентом 110 тысяч долларов и 50 тысяч долларов для доставки по всему миру; полет на частном самолете Qatar Executive на два человека стоимостью 170 тысяч долларов. Приз предусматривает перелет бизнес-классом в Доху, 2 ночи проживания в Катаре, чартерный перелет на бизнес-джете из Дохи на Мальдивы и проживание в отеле в течение пяти дней на острове.

Авиакомпания определит победителей 22 февраля 2022 года из всех участников, выполнивших условия акции. Qatar Airways сделает это с помощью случайной компьютерной выборки.

Напомним, сейчас Qatar Airways совершает регулярные рейсы из Киева, а уже с 9 декабря будет летать из Одессы.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021

Каждый год популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Заметим, ранее катарская авиакомпания показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь.