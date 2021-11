Катарський авіаперевізник проведе лотерею серед пасажирів, які є громадянами України й ще 38 країн та здійснюють польоти з аеропортів свого регіону. Як стати учасником розіграшу – дізнайтеся далі!

Читайте також Найкраща авіакомпанія світу 2021 анонсувала рейси з Одеси до Катару

Розіграш від Qatar Airways: як стати учасником

Для участі у розіграші слід забронювати авіаквитки на сайті або в мобільному додатку на будь-який рейс Qatar Airways з 1 листопада 2021 року до 31 січня 2022 року та здійснити подорож у цей період.

Також необхідно бути учасником Privilege Club та після бронювання квитків зайти в розділ "Offers", після чого натиснути на кнопку акції "Fly with the Best" та погодитись з умовами. Зазначається, що реєстрація безкоштовна.

Подарунки, які можна виграти

1 000 000 доларів США – з суми необхідно буде сплатити податки, передбачені країною проживання; автомобіль Posche Taycan еквівалентом 110 тисяч доларів та 50 тисяч доларів для доставки по всьому світу; політ на приватному літаку Qatar Executive на дві особи вартістю 170 тисяч доларів. Приз передбачає переліт бізнес-класом в Доху, 2 ночі проживання в Катарі, чартерний переліт на бізнес-джеті з Дохи на Мальдіви та проживання в готелі протягом п'яти днів на острові.

Авіакомпанія визначить переможців 22 лютого 2022 року з усіх учасників, які виконали умови акції. Qatar Airways зробить це за допомогою випадкової комп'ютерної вибірки.

Нагадаємо, зараз Qatar Airways здійснює регулярні рейси із Києва, а вже з 9 грудня літатиме з Одеси.

Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021

Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.

Зауважимо, раніше катарська авіакомпанія показала, який вигляд має її "лайнер мрії" в аеропорту Бориспіль.